Moise afirma su voluntad de celebrar elecciones legislativas en Haití

En la imagen el presidente haitiano Jovenel Moise. EFE /Orlando Barría /Archivo

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El presidente haitiano, Jovenel Moise, afirmó su voluntad de celebrar las elecciones legislativas y definió las prioridades de su país durante un discurso pregrabado difundido este jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Hoy en día, Haití se ha visto privado de una institución esencial para el buen funcionamiento de la democracia: el Parlamento. Hemos creado un nuevo Consejo Electoral Provisional para llevar a cabo elecciones creíbles, transparentes, inclusivas, libres, justas y democráticas", dijo Moise.

Aunque Moise nombró a los integrantes del Consejo Provisional Electoral, muchas organizaciones políticas y sociales de su país rechazaron esa acción, alegando que el gobernante actuó de manera ilegal e inconstitucional.

El lunes pasado, la embajada de Estados Unidos en Haití urgió a Moise publicar el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas, que están aplazadas desde hace un año.

En su discurso, el gobernante también agradeció a las naciones que han ayudado a Haití a hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus, en particular a Taiwán.

"Es hora de que el mundo reconozca el derecho de esta nación a existir y le de el lugar que le corresponde en los foros internacionales, especialmente en las Naciones Unidas", dijo el presidente haitiano.

Haití ha recibido varios miles de millones de dólares en ayuda en los últimos 10 años, pero las condiciones de vida de los haitianos no han mejorado, agregó Moise, quien fue crítico con la ayuda internacional.

"Necesitamos proyectos que se ajusten a nuestras necesidades, que respondan a nuestras prioridades y que nos permitan implementar un desarrollo económico centrado en el ser humano, que se afiance en la creación de capacidad de las instituciones", expuso.

En ese mismo orden, dijo "necesitamos proyectos que tengan un impacto positivo en la pobreza y que integren los asuntos sociales y ambientales del país".

Moise también destacó algunas áreas en las que su administración quiere hacer "grandes esfuerzos", como la infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos, la agricultura, la electricidad, la educación, la cobertura sanitaria, las necesidades sociales, la reforestación, el acceso para todos los haitianos a la energía eléctrica y al crédito.

"Haití se recuperará de esta compleja crisis socioeconómica con el apoyo sostenido, coherente y eficaz de la comunidad internacional", dijo al final de su discurso.

El país atraviesa una persistente inestabilidad política, económica y social desde 2018, que obligó a aplazar las elecciones legislativas previstas para el otoño de 2019.

Al no celebrarse estas elecciones, el Parlamento fue clausurado en enero pasado y desde entonces, el presidente Moise gobierna por decreto.