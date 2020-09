México.- López Obrador pide al Supremo "escuchar al pueblo" antes de fallar sobre consulta para juzgar a expresidentes

15/09/2020 El presidente de México, andrés Manuel López Obrador. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL FRANCISCO ESTRADA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido este viernes a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se dejen intimidar y "escuchen al pueblo" a la hora de emitir un fallo sobre la consulta para juzgar a cinco expresidentes mexicanos por supuesta corrupción.



El mandatario ha pedido durante una rueda de prensa que actúen con "criterio" y tomen en cuenta el "sentimiento del pueblo" al resolver la cuestión conforme a la ley, según ha informado el diario 'La Jornada'. Sus palabras tienen lugar un día después de que el magistrado Luis María Aguilar propusiera declarar inconstitucional la consulta.



A una semana de que se someta a votación la propuesta de Aguilar, López Obrador ha manifestado que sus argumentos son parecidos a los que ha planteado desde el principio el expresidente Felipe Calderón. Según Aguilar, la consulta afecta a los derechos de los ciudadanos y las garantías para la protección de las personas.



"Opino distinto, pero vamos a esperar que el pleno de la corte resulta esto el próximo jueves, porque en la decisión no solo interviene un juez y hasta ahora es solo un proyecto", ha manifestado. "A los magistrados les diría que actúen con restricto apego a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio", ha afirmado.



En este sentido, ha señalado que aunque "resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, que en este caso serían el artículo 35 de la Constitución y la Ley de Consulta Ciudadana", espera que esta vez "tomen en cuenta el sentimiento del pueblo".



Sobre la posible violación de los derechos y garantías de los ciudadanos, el presidente considera que tal violación no existe porque "en caso de que se lleven a cabo estos juicios los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa, de que no se violen sus Derechos Humanos".



Además, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se someta a votación el proyecto el próximo 1 de octubre: "Ahí se va a saber. Hay algunos proyectos que se aprueban y otros que no, y tiene que decidirse por mayoría. Hay que tener confianza en la Corte".