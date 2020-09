Messi arremete contra el Barça por la salida de su amigo Suárez

BARCELONA, 25 sep (Reuters) - Lionel Messi lanzó el viernes un nuevo ataque contra la directiva del Barcelona con motivo de la salida del club de su compañero y amigo Luis Suárez, que se desvinculó del club para seguir su carrera en el Atlético de Madrid.

El capitán blaugrana, que intentó dejar el equipo el mes pasado y ha criticado en varias ocasiones la labor de Josep María Bartomeu como presidente de la entidad, publicó un mensaje en Instagram para despedirse del delantero uruguayo y lanzar otro dardo al presidente.

"Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugares más importante de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a estas alturas ya no me sorprende nada", escribió el argentino.

El nuevo entrenador del Barça, Ronald Koeman, le dijo a Suárez al poco de llegar que no contaba con él, pese a que le quedaba un año de contrato con el club.

Previamente, y tras la dolorosa derrota 8-2 frente al Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions, Bartomeu ya había dejado fuera al uruguayo de la lista de jugadores intransferibles de cara al nuevo proyecto.

"Ya me venía haciendo a la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos", escribió Messi.

El jueves, durante la rueda de prensa con la se despidió del Barça, el delantero uruguayo tuvo unas palabras para Messi, recordando que todo el mundo le había dicho que el argentino era difícil de tratar y que, sin embargo, se habían convertido en grandes amigos y en prolíficos compañeros de ataque.

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte (...) Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo", agregó el argentino en su mensaje de Instagram.

Messi ha criticado duramente al club a lo largo del último año. En enero cargó contra el entonces director deportivo Eric Abidal, y en abril reprobó al presidente y a la junta directiva por el recorte salarial de la plantilla derivado de la crisis sanitaria.

También a final de la pasada campaña, tras el último partido liguero, ante el Osasuna, criticó la actuación del equipo.

El Barcelona arranca la nueva temporada de La Liga el domingo frente al Villarreal. (Reporte de Richard Martin; editado en español por Jorge Martínez y Javier Leira)