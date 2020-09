Mavi García y Ane Santesteban no renuncian a nada en Imola

La española Mavi García. EFE/Christian Bruna/Archivo

Madrid, 25 sep (EFE).- Mavi García y Ane Santesteban serán las dos grandes bazas del equipo español, incluso "con opción a podio" en la prueba en línea que se disputará este sábado en el exigente trazado italiano de Imola.

Acompañando a Mavi García y Ane Santesteban estarán Gloria Rodríguez, Alicia González y las jóvenes Sara Martín y Sandra Alonso.

Todo hace indicar que los 28,8 kilómetros del duro circuito italiano, que contará con dos complicadas subidas de casi tres kilómetros con importantes pendientes de hasta el 14%, harán que pronto se rompa la carrera y se produzcan selecciones tempranas con las más ciclistas más fuertes. En total serán 144 kilómetros, con unos 2.800 los metros de desnivel positivo que se acumulen durante este exigente Mundial.

Mavi García comentó que el recorrido le "gusta y es bastante duro". "Creo que va a haber mucha tensión por ir bien colocada, que va a ser la clave de la carrera. Tenemos un gran equipo y no hay que conformarse con nada", señaló.

Por su parte Ane Santesteban apuntó estar recuperada del esfuerzo del Giro. "Las sensaciones son buenas y tenemos una gran oportunidad por delante. Habrá un ritmo duro y esa propia dureza irá eliminando gente".

La seleccionadora nacional, Gema Pascual, se mostró optimista. "Confío en las opciones de top 10, incluso de podio, de Mavi y Ane. Creo que traemos un muy buen equipo que va a estar con ellas y les van a facilitar su carrera. El circuito es muy duro: carretera estrecha, ratonera… y necesitamos que el equipo esté unido", indicó.

"La carrera se va a romper pronto solo por la dureza del circuito, pero vamos a ver los movimientos de equipos como Holanda e Italia. Se va a hacer muy duro y necesitamos que Mavi y Ane lleguen en las mejores condiciones a la parte final; que no hayan gastado, que estén bien colocadas, que no hayan sufrido cortes. Es imprescindible el trabajo de las compañeras", añadió Gema Pascual.