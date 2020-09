"Las peores condiciones para mí", dice Nadal sobre Roland Garros

"La situación es especial, las condiciones son las peores para mí de siempre", señaló Rafael Nadal, 12 veces ganador de Roland Garros, este viernes en rueda de prensa, a dos días del inicio de una edición marcada por su aplazamiento al lluvioso y fresco otoño parisino.

"Estamos a nueve grados, para jugar un torneo 'outdoor' es una situación límite, lloviendo cada día, con frío y viento", analizó Nadal.

Como si todas las restricciones ligadas a la pandemia y el recrudecimiento de la misma en Francia no fuera suficiente, la meteorología se antoja complicada en la quincena parisina. Temperaturas bajas, tormentas de lluvia y mucha humedad dan la bienvenida a los jugadores.

"El que tenga la capacidad de adaptarse tendrá más opciones de éxito. Vamos a ver qué sucede. Hay días por delante y estoy satisfecho con mis entrenos. Y espero que el clima mejore un poco. Está todo un poco extremo", dijo el número 2 mundial.

- La bola 'como una piedra' -

Nadal se mostró muy crítico con las pelotas que este año estrena el torneo, hasta el punto de pedir a la organización que las revise en el futuro por su peligro para la salud de los jugadores.

"Es una bola pesada, lenta, aquí con el frío es como una piedra. Es la primera vez que esta marca hace una bola para tierra batida y hay muchas cosas que cambiar, para hombros y codo puede ser peligrosa", dijo en español.

"Entrené con la bola en Mallorca, allí con calor ya era pesada, aquí es superpesada. Es peligrosa para la salud de los jugadores, la organización tendrá que mirarlo para los próximos años, esta vez es lo que hay", había dicho antes en inglés.

Para esta edición Roland Garros abandonó Babolat y abrazó Wilson, que presenta una bola con menos viveza y rapidez, con un bote cuatro centímetros más bajo.

"Creo que los partidos pueden ser más largos, cuesta mucho ganar puntos, que la pelota tome efectos. Lo que afecta a mi juego lo veremos. Mi trabajo es buscar soluciones", continuó.

A diferencia de la temporada habitual, con Roland Garros como colofón de la gira de tierra, en esta ocasión Nadal solo ha disputado el Masters 1000 de Roma antes del Grand Slam.

"Jugué dos buenos partidos, el tercero no (derrota ante Schwartzman). Es una situación atípica, no pretendo engañar a nadie. Pero intentaré ir construyendo cada día unas pequeñas mejorías para hacer un buen torneo", dijo.

- 'Echo de menos la alegría' -

"Si no aspirara al máximo, no estaría aquí", avisó. "Estoy con sensaciones positivas, espero estar preparado para el lunes", añadió sobre su debut ante el bielorruso Yegor Guerasimov.

A pesar del mal tiempo y la pelota, Nadal agradeció a Roland Garros el esfuerzo por organizar el torneo.

"Lo que se echa de menos es un clima de alegría, en el tenis y en el mundo en general. Poder dar la rueda de prensa con ustedes aquí, que haya público y gente, confiemos en recuperar pronto esto", dijo sobre su primera videoconferencia en París.

El ganador de 19 grandes insistió en restar importancia a que el torneo funcione como una 'burbuja sanitaria', lo que significa que los jugadores solo pueden desplazarse del hotel para acudir a las instalaciones tenísticas.

"Claro que se echa de menos cenar fuera con la familia, sirve para desconectar. Pero eso no me hace ganar puntos, no es importante. Este año toca así y hay que adaptarse", insistió.

