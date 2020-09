La pandemia causará en Centroamérica una crisis "más intensa" que Mitch, según el BCIE

El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi. EFE/Javier Liaño/Archivo

Tegucigalpa, 25 sep (EFE).- La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 causará en Centroamérica una crisis económica "tres veces más intensa" que la registrada en 1998 por el huracán Mitch, dijo este viernes el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi.

Los países centroamericanos experimentarán una crisis "tres veces más intensa que la que tuvimos para el huracán Mitch, es decir, que la contracción económica no la hemos visto desde (la Gran Depresión) de los años 30", enfatizó Mossi, en una rueda de prensa virtual.

El paso de Mitch entre finales de octubre e inicios de noviembre de 1998 dejó alrededor de 10.000 muertos y millones de dólares en pérdidas en Centroamérica, con mayores daños en Honduras.

A la región le espera "una crisis muy severa" por la poca demanda de productos y servicios y los altos índices de desempleo, subrayó Mossi, quien abogó por una reactivación de las economías de "manera ordenada".

Los países centroamericanos se están "sobre endeudando" por la contracción económica, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho llamamiento a las naciones para que "tomen mayor deuda pública" para disminuir la caída de la inversión privada, añadió.

CRISIS EN TRIÁNGULO NORTE ES DIFERENTE

El alto ejecutivo del BCIE aseguró que la crisis en el Triángulo Norte de Centroamérica, que conforman El Salvador, Guatemala y Honduras, "es un poco diferente" a la de los otros países, porque en esa región la economía es de producción y esos medios "siguen activos".

"Es un tema de cómo les ponemos el switch de encendido para que comiencen otra vez las exportaciones", enfatizó Mossi, quien destacó la importancia del comercio regional.

En su opinión, la crisis provocada por la COVID-19 puede destruir millones de puestos de trabajo en Centroamérica debido al cierre de empresas.

Los contagios confirmados de la enfermedad en Centroamérica suman 372.585 y las muertes 9.483, de acuerdo con las cifras oficiales de los países.

BCIE PIDE A PAÍSES APROVECHAR FINANCIAMIENTO BLANDO

Mossi ofreció detalles de los recursos ejecutados del Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación, aprobado en abril pasado por 2.400 millones de dólares para prevenir y contener la expansión del coronavirus, y fortalecer la economía regional.

Del total de recursos del plan regional, 825 millones de dólares han sido asignados a los países centroamericano, en especial Honduras, señaló.

"Durante el cierre de las economías, los proyectos de inversión pública han estado parados y por eso el nivel (de recursos ejecutados) no es bueno", explicó.

Instó a los países a aprovechar la financiación "más blanda" que ofrece el BCIE a través del Plan de Emergencia de Apoyo.

Mossi destacó que algunos países centroamericanos, como Guatemala, no han solicitado los recursos del programa regional, pero han reactivado los préstamos pendientes.

En el caso de Honduras, el Gobierno ha solicitado al BCIE créditos por 350 millones de dólares, pero hasta ahora han sido desembolsados solo 120 millones.

"Honduras refleja un poco el estado de la región. Muchos de los compromisos que se han hecho en préstamos todavía no se han traducido en desembolsos, la tasa de reactivación de proyectos está muy lenta", subrayó Mossi.

El BCIE, con oficinas en toda Centroamérica, fue fundado en 1960 como brazo financiero de la integración y el desarrollo de la región. Sus países fundadores son El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Luego se sumaron Panamá y la República Dominicana como socios regionales, mientras que Belice está bajo el estatus de país beneficiario no fundador.