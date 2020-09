La NASA no sabe por qué la estación espacial tiene fuga de aire

(Bloomberg) -- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos enviará a los tres miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional al segmento ruso durante otro fin de semana para poder encontrar la fuente de una persistente fuga de aire en el laboratorio en órbita.

Todas las escotillas de la estación se cerrarán para permitir que los controladores de la misión monitoreen la presión del aire en cada módulo individual. La NASA realizó un cierre de escotillas similar durante un fin de semana en agosto, y el jueves dio instrucciones para que la tripulación realizara inspecciones adicionales en varias ventanas, sellos y válvulas con detectores especializados.

La fuga se detectó en septiembre de 2019 y no representa ningún peligro inmediato, según la NASA. A pesar de los esfuerzos por averiguar de dónde proviene la fuga, “todavía no ha habido nada concluyente, razón por la cual estamos haciendo esto nuevamente”, dijo el viernes el portavoz de la NASA, Daniel Huot, en un correo electrónico.

Chris Cassidy, astronauta estadounidense y comandante de la Estación Espacial Internacional se unirá a los cosmonautas Ivan Vagner y Anatoly Ivanishin en el módulo de servicio ruso Zvezda desde el viernes por la noche hasta el lunes por la mañana.

Nota Original:NASA Can’t Figure Out Why the Space Station is Leaking Air

©2020 Bloomberg L.P.