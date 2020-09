La demanda por la república, tendencia en las redes sociales de Tailandia

La petición se produce en el contexto de un movimiento estudiantil que lleva organizando protestas cada vez más multitudinarias desde el pasado 18 de junio exigiendo reformas democráticas e incluso ha roto uno de los mayores tabús de la política tailandesa al tocar el espinoso tema de la monarquía. EFE/EPA/NARONG SANGNAK

Bangkok, 25 sep (EFE).- Las demandas por la república se convirtieron este viernes en tendencia en las redes sociales de Tailandia con más de 750.000 tuits con la etiqueta en inglés #RepublicofThailand, un día después de que el Parlamento retrasara una votación para introducir enmiendas en la Constitución.

La petición se produce en el contexto de un movimiento estudiantil que lleva organizando protestas cada vez más multitudinarias desde el pasado 18 de junio exigiendo reformas democráticas e incluso ha roto uno de los mayores tabús de la política tailandesa al tocar el espinoso tema de la monarquía.

Una de las principales demandas de los estudiantes es limitar el poder de la monarquía, sometiéndola a mayores controles constitucionales, y abolir la ley de lesa majestad, que castiga con hasta 15 años de cárcel las críticas a la familia real y ha impedido durante años que se produzca debates públicos sobre la institución.

REFORMA CONSTITUCIONAL APLAZADA

La última manifestación estudiantil fue organizada el jueves frente al Parlamento, cuando se debatían posibles cambios a la Constitución redactada por la junta militar que gobernó el país desde el golpe de Estado de 2014 hasta 2019 y estaba prevista la votación de seis propuestas de enmienda.

Dos de las principales demandas del movimiento estudiantil es la introducción de una nueva constitución, que incluye un Senado de 250 miembros elegidos a dedo, y la dimisión del primer ministro Prayut Chan-ocha, exgeneral que encabezó el golpe hace seis años y revalidó su mandato en las elecciones del año pasado.

La votación de las seis enmiendas fue aplazada un mes gracias a los votos de la coalición gobernante, que cuenta con la mayoría de escaños en la Cámara Baja, y los de los senadores elegidos por la junta militar de la Cámara Alta.

Tanto la coalición de gobierno como la oposición proponen la creación de una asamblea para redactar una nueva constitución, pero mientras que el Gobierno propone una formada por 150 miembros elegidos directamente por el electorado y 50 de forma indirecta, la oposición demanda que todos sean electos.

BREVE VISITA DEL REY

Además, ayer visitó Tailandia brevemente el rey Vajiralongkorn, que reside la mayor parte del tiempo en Alemania, por el aniversario del fallecimiento de su abuelo paterno el Príncipe Mahidol, en su primera visita desde el cumpleaños de su madre, Sirikit, el pasado 12 de agosto.

La inacción del monarca durante la pandemia y su residencia en el extranjero le ha convertido en objeto de críticas por parte del movimiento de protesta que no tienen precedentes en un país donde la monarquía desempeña un importante papel.

El actual monarca heredó el trono tras la muerte de su padre -el rey Bumhibol- en 2016, aunque no se coronó hasta el año pasado, pero no ha heredado la popularidad de su progenitor, que reinó durante siete decenios y al que gran parte de los tailandeses reverenciaba como el padre de la nación y como una figura prácticamente semidivina.

Sin embargo, el rey Vajiralongkorn ha ido consolidando su poder en los últimos años, al hacerse con el mando de dos unidades claves del Ejército, asumir el control personalmente de las propiedades de la corona e imponer cambios en la Constitución de 2017 para que no sea necesario nombrar a un regente cuando se halla en el extranjero.