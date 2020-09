La cuarta jornada de la fase de grupos de la A a la H

En la imagen jugadores del Junior celebran un gol en un partido del grupo A de la Copa Libertadores entre Atlético Junior de Colombia e Independiente del Valle (IDV) de Ecuador, en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). EFE /Ricardo Maldonado Rozo /Archivo

Bogotá, 24 sep (EFE).- Nacional de Montevideo anticipó su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores con una campaña perfecta de 12 puntos al cabo de cuatro jornadas de la fase de grupos que, por contra, marcó la eliminación de Barcelona, Alianza Lima y el Independiente Medellín.

Los planes de avanzar a la próxima instancia quedaron aplazados para Independiente del Valle y Palmeiras al menos una jornada más.

Los 16 partidos jugados entre el martes y este jueves produjeron 37 goles.

Estos fueros los asuntos más destacados que dejó la acción en los ocho grupos clasificados de la A a la H.

A: Junior acabó con la campaña perfecta de Independiente

Nueve puntos de nueve posibles, once goles marcados, cinco de estos solo al encopetado Flamengo, y una defensa imbatible, hacían del Independiente del Valle el mejor de los 32 equipos en la fase de grupos hasta la tercera fecha.

Pero el Junior de Barranquilla humanizó al equipo ecuatoriano al golearlo el martes por 4-1, mientras el Flamengo, campeón de 2019, recuperaba algo de la autoestima pisoteada, y a pesar de la COVID-19, con un triunfo a domicilio por 1-2 que anticipó la eliminación del Barcelona al enlazar cuatro derrotas en igual número de salidas.

En las dos jornadas que faltan la clasificación a octavos de final será un asunto de tres: Independiente del Valle y Flamengo, en la cima con los mismos 9 puntos, y Junior, tercero con 6.

B: Palmeiras mantiene el control pero aplaza su clasificación

La clasificación anticipada del Palmeiras quedó aplazada este miércoles en Asunción por culpa del Guaraní, que resistió en casa un empate sin goles con los brasileños.

Los líderes suman ahora 10 puntos y miran por el retrovisor al Guaraní que marcha con 7, al Bolívar (4) y al Tigre (1).

Bolivianos y argentinos se hicieron daño el martes al igualar 1-1 en Buenos Aires.

C: Wilstermann y Colo Colo en lucha cerrada por una plaza

Una victoria de remontada por 3-1 de Wilstermann hundió este jueves al Peñarol en el último puesto del Grupo C, que domina con 9 puntos de 12 posibles el Athletico Paranense.

El equipo boliviano se acomodó en el segundo puesto con los mismos 6 puntos del Colo Colo, que es tercero.

El Peñarol ha hipotecado gran parte de sus posibilidades al quedar estacionado con 3 puntos.

D: Liga domina, River acosa, Sao Paulo y Binacional, 2 cenicientas

En un año copero decepcionante, el Sao Paulo sufrió una goleada por 4-2 de Liga de Quito, un líder sólido que resiste a la presión del River Plate, que a la misma hora del miércoles castigaba al campeón peruano Binacional con un 0-6 en Lima.

Peor que caer en su propio territorio, el Binacional recordará 2020 como el año en que River Plate le infligió 14 goles en dos partidos, pues en la segunda jornada del Grupo D fue humillado con un 8-0 en Buenos Aires.

Liga lidera con 9 puntos, River le escolta con 7, Sao Paulo marcha con 4, uno más que Binacional, al que le han marcado 16 goles.

E: Hegemonía brasileña, resistencia colombo chilena

El Internacional perdió en casa por la mínima el clásico de Porto Alegre con el Gremio pero en ese mismo orden los dos equipos brasileños dominan el Grupo E con los mismos 7 puntos.

En la planta baja América y Universidad Católica mantuvieron sus intereses al igualar 1-1 en Cali, un resultado que los deja con 4 unidades.

F: Nacional extiende su campaña perfecta y se clasifica

El primer equipo matriculado en la fase de los dieciséis mejores enlazó 12 puntos de 12 posibles con un triunfo en territorio venezolano por 1-3 sobre Estudiantes de Mérida.

Racing Club propinó el tiro de gracia al Alianza Lima, que perdió todo lo que jugó, al imponerse por 0-2 en la capital peruana.

Con 9 puntos la Academia escolta al líder uruguayo y su clasificación apenas podrá ser discutida por Estudiantes, penúltimo con 3.

G: Santos consolida su dominio y abre un abismo

El Santos brasileño dejó lista su clasificación al completar 10 puntos, cuatro más que los de su primer perseguidor, Defensa y Justicia, y el doble de los cosechados por el Olimpia.

La víctima del Santos fue Delfín, que sucumbió en casa por 1-2, y solo cuenta con un punto.

H: A pedir de Boca

El Independiente Medellín salió este jueves por la puerta de atrás del Grupo H al caer en su domicilio a dos minutos de final por 0-1 ante Boca Juniors, que con 10 puntos lidera invicto a sus anchas.

El equipo colombiano ha perdido todo lo que ha jugado en tanto que la lucha por la otra plaza en octavos de final será asunto del Caracas, segundo con 7, y el Libertad, tercero con 6.