Kim Jong-un deseó "salud y felicidad" a los surcoreanos en una carta reciente

Seúl, 25 sep (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, deseó "buena salud y felicidad" al pueblo surcoreano en una carta recientemente enviada al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, informó hoy la oficina presidencial en Seúl.

Kim escribió diciendo que piensa mucho en "la gran carga" que soporta Moon en la lucha contra la COVID-19 (Corea del Norte asegura que aún no ha detectado un solo positivo en su territorio) y que comprende "dificultad, presión y esfuerzos" del presidente surcoreano.

"Una vez más, deseo de corazón que los compatriotas surcoreanos puedan mantener su buena salud y felicidad", escribió Kim, según reveló la oficina presidencial.

La carta, fechada el 12 de septiembre, fue en respuesta a una misiva enviada cuatro días antes por Moon, según reveló el director de seguridad nacional de la oficina presidencial, Suh Hoon, en rueda de prensa.

En su carta, Moon señaló que ambos países están encarando "grandes desafíos", desde el coronavirus a los tifones que han golpeado la península en el último mes, y lamentó que ambos vecinos, que técnicamente siguen en guerra, no puedan ayudarse en estas circunstancias.

Ha sido el propio Moon el que ha ordenado hacer hoy publico el contenido de las cartas, un día después de que el ejército sureño confirmara que tropas norcoreanas mataron a tiros a un funcionario del Sur en la frontera marítima entre ambos países.

Además de revelar el contenido de las cartas, Seúl indicó que Kim ha enviado una nota disculpándose por este último suceso en la que se aseguraba que las tropas norcoreanas aplicaron los protocolos establecidos cuando se detecta la presencia ilegal de alguien en aguas norcoreanas.

El incidente amenaza con incrementar la tensión en la península, donde las relaciones bilaterales no atraviesan su mejor momento.

Desde el fracaso de la cumbre de Hanói entre Pionyang y Washington en febrero de 2019, el régimen ha endurecido su postura con Seúl y en junio destruyó la oficina de enlace intercoreano en su territorio en protesta por el envío de propaganda por parte de activistas desde el Sur.

Pionyang también dijo entonces que da por cortadas las líneas de comunicación transfronterizas, algo que al menos el intercambio epistolar viene a desmentir parcialmente.