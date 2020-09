Kiko Rivera toma una drástica decisión tras las demoledoras críticas en su debut como comentarista deportivo

MADRID, 25 (CHANCE)



Kiko Rivera anunciaba emocionado, hace apenas 24 horas, que su vida profesional tomaba un nuevo rumbo. Y s que, para sorpresa de todos, el hijo de Isabel Pantoja se estrenaba como comentarista deportivo de los partidos del Sevilla FC en Canal Sur Radio. Sin embargo, su debut no fue el esperado por el Dj, al que le llovieron las críticas desde el primer minuto.



La elección de Kiko como comentarista por parte de la emisora pública de radio andaluza creó una gran controversia desde que se hizo público e incluso el tema llegó al Parlamento Andaluz, con el partido "Adelante Andalucía" pidiendo explicaciones de este fichaje por parte del ente público de una persona sin conocimientos del mundo deportivo.



Y por si esta polémica no fuese suficiente, el hijo de Isabel Pantoja - que cobró 85 euros por comentar el partido del Sevilla frente al Bayern de Munich - no dio pie con bola. Dijo mal los nombres de los jugadores y no hizo grandes aportaciones al desarrollo del encuentro, por lo que las críticas en las redes sociales fueron feroces hacia él. En un principio, y acostumbrado a los haters, Kiko prefirió ignorar los demoledores comentarios y respondió a través de su cuenta de Twitter con un rotundo: "Y si no os gusta ya sabéis jajajajajja amapolas!". Y es que, feliz de su debut como comentarista pese a las críticas, aseguraba que "cuando tienes una oportunidad hay que aprovecharla".



Sin embargo, tras consultarlo con la almohada, Kiko ha tomado esta mañana una drástica decisión, dejar su nuevo trabajo tan solo unas horas después de su debut. El Dj lo anunciaba así en su Twitter oficial: "No tengo la necesidad de aguantar esto amigos. Mi vida es mucho más bonita que todo esto. No tengo porque aguantar a portavoces de nada el tener mi nombre en su asquerosa boca podemita y demás cosas. @CanalSurRadio renuncio a mi salario y a volver a ir a comentar un partido con vosotros. A Juí. Que la gente tenga su opinión es maravilloso pero hay cosas que tienen su límite y créanme ayer se superó con creces. No tengo ningún tipo de necesidad. Vivo de maravilla y mi oficio es otro".



Un nuevo golpe para Kiko Rivera, que ayer confesaba que su fichaje por Canal Sur Radio era lo mejor que le había pasado este año.