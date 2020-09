Jóvenes de Asia-Pacífico se manifiestan en el Día de Acción Global por el clima

EFE/EPA/RAJAT GUPTA

Sídney (Australia)/Tokio/Nueva Delhi, 25 sep (EFE).- Miles de jóvenes activistas de países de Asia-Pacífico como Australia, Corea, India o Japón se manifestaron este viernes para reclamar medidas contra la crisis climática en el marco de un Día de Acción Global marcado por las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.

El Día de Acción Global ha sido convocado por ecologistas y jóvenes de todo el mundo movilizados en torno al movimiento Fridays For Future (FFF), surgido a raíz de las protestas de la joven activista sueca Greta Thunberg.

Su objetivo es pedir a la Asamblea de la ONU, que tiene lugar entre el 15 y 30 de septiembre, que tome medidas urgentes para cumplir el Acuerdo de París y evitar que se sobrepase en este siglo la barrera de 1,5 grados de aumento de la temperatura global, que acarrearía consecuencias graves al planeta.

CONTRA LA POLÍTICA ENERGÉTICA AUSTRALIANA

En grupos pequeños y respetando las distancias de seguridad por la COVID-19, escolares australianos lideraron este viernes campañas en ciudades como Sídney, Melbourne o Perth bajo el lema "Financia nuestro futuro, no el gas" en referencia a la contaminante política energética del Gobierno australiano.

"El clima está cambiando, ¿por qué no nosotros también?", "Estáis quemando nuestro futuro" o "Más tarde es demasiado tarde" fueron algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas de los estudiantes, que piden una transición en el país hacia un 100 por cien de energías renovables para el 2030.

En este sentido, critican que el Gobierno australiano gaste 12.000 millones de dólares australianos (unos 8.400 millones de dólares o 7.200 millones de euros) de los impuestos en subsidios para los combustibles fósiles.

Australia es el mayor exportador de carbón del mundo y contribuye a un 5 por ciento del total mundial de la contaminación climática, si se suman las emisiones a nivel doméstico de gases que provocan el efecto invernadero (1,4 por ciento) y las exportaciones de gas, combustibles y carbón (3,6 por ciento).

HUELGAS TELEMÁTICAS EN LA INDIA

Por su parte, la mayoría de jóvenes activistas de la India, que ya es el segundo país del mundo más afectado por la pandemia con más de 5,8 millones de casos, centraron su fuerza en las huelgas telemáticas, seminarios web y actividades virtuales.

La India es un país particularmente sensible a los efectos del cambio climático y otros ataques al medioambiente, y según un estudio de la Organización Mundial de la Salud de 2018, 14 de las 18 ciudades más contaminadas del mundo están en el gigante sudasiático.

Coincidiendo con las protestas convocadas este viernes, la Unión Europea (UE) y la India anunciaron haber dado un paso más en el compromiso mutuo contra el cambio climático al anunciar cinco convocatorias para proyectos indios de colaboración con entidades europeas en el marco del Horizonte 2020.

Los proyectos, financiados por el departamento de biotecnología del gobierno indio, girarán en torno a la energía limpia, asequible y segura; la economía limpia y circular; el sector agrario; los servicios de biodiversidad y ecosistemas, y la persecución de un ambiente libre de tóxicos y contaminación cero.

RECOGIDA DE FIRMAS EN JAPÓN

En Japón, la plataforma Fridays For Future Tokyo organizó recogidas de firmas a través de internet a favor de abandonar los combustibles fósiles y de aplicar medidas más firmes contra el calentamiento global, además de una "tormenta de tweets" y diversas iniciativas a través de Instagram y otras redes sociales.

Los activistas nipones también organizaron una protesta frente al edificio del Parlamento en la capital, en la cual varias decenas de participantes dejaron sus zapatos en el suelo junto a carteles con lemas como "Sé parte de la solución" o "No tenemos tiempo".

Recurrieron a esta forma de manifestarse en lugar de una marcha debido a las restricciones que aplican las autoridades niponas en esa zona y al riesgo de propagación del nuevo coronavirus, según explicó en un comunicado Fridays For Future Tokyo.

PROTESTAS ANTE LA EMBAJADA ESTADOUNIDENSE EN COREA

Asimismo, en Seúl en torno a una decena de activistas se manifestaron este viernes ante la embajada de Estados Unidos (el mayor emisor de gases de efecto invernadero per cápita) en la céntrica plaza de Gwanghwamun portando mensajes como "Emergencia climática" o "Queremos poder vivir", y algunos de ellos con las manos manchadas de rojo simulando sangre.

El escaso número de participantes responde a que desde agosto están prohibidas en la capital de Corea del Sur (octavo mayor emisor planetario de gases contaminantes) las manifestaciones de más de 10 de personas debido al reciente incremento de contagios de COVID-19 en el país asiático.