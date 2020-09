Jennifer López, más sexy que nunca en su lanzamiento sorpresa con Maluma: "Pa ti" & "Lonely"

25/09/2020 Jennifer López y Maluma, colaboración de lujo en "Pa ti" & "Lonely" SOCIEDAD SONY MUSIC



MADRID, 25 (CHANCE)



Después de varios meses de rumores acerca de la colaboración que estarían preparando juntas dos se las superestrellas latinas, Jennifer López y Maluma han lanzado por fin, el bombazo que tenían preparado. La puertorriqueña y el colombiado han unido sus voces en dos sencillos, "Pa ti" & "Lonely", que ya están dando mucho que hablar.



"Pa ti" & "Lonely" suponen un adelanto de la película que ambos protagonizarán juntos, "Marry Me", que se lanzará el próximo año coincidiendo con el día de San Valentín y que ya tiene revolucionados a los millones de seguidores de JLo y Maluma. Estos temas, que formarán parte de la banda sonora de la cinta y que cuentan con sensuales videoclips, demuestran que, aunque la actriz tiene 25 años más que el cantante de "Hawaii", parecen casi de la misma edad.



Y es que la ex de Jennifer López, en su mejor momento, despliega todas sus armas de seducción mostrando su lado más sexy al lado de Maluma, demostrando que a los 51 años está más espectacular que nunca y que no tiene rival como reina del star system latino. ¡No te pierdas el videoclip que ya se ha convertido en viral!