"Hay que ir despacito" con Hazard, pero "podría" estar contra el Betis, dice Zidane

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, consideró este viernes que el extremo belga, Eden Hazard, "podría" entrar en la lista para el partido de la 2ª jornada de LaLiga contra el Betis el sábado, pero "hay que ir despacito".

"Podría (entrar). Es un jugador que acaba de llegar, hizo pocos entrenamientos", dijo Zidane en rueda de prensa.

"Lo importante es que estén bien físicamente (Hazard y otros recién vueltos de lesión). Veremos mañana (sábado), luego el miércoles jugamos, hay muchos partidos", añadió el técnico merengue.

"De su lesión (en el tobillo derecho), no tiene molestias, lo único, como siempre ha tenido pocos entrenamientos, hay que ir despacito y ya está", afirmó Zidane.

"Es cuestión de poco tiempo y Eden va a estar en el equipo", insistió Zidane, asegurando que "lo que queremos y lo que él quiere también, es encontrarse bien".

El extremo belga, de 29 años, se perdió buena parte de la temporada pasada por lesiones sucesivas en el tobillo derecho, tras llegar como el fichaje estrella en el mercado estival de 2019.

Su vuelta podría ayudar al Real Madrid a recobrar su pegada, que no brilló en el primer partido de LaLiga el domingo pasado frente a la Real Sociedad (1-1).

"No estoy del todo de acuerdo. Cada vez que no marquemos, no creo que sea ineficacia, ¿no?. Habrá partido en los que marcaremos, otros que menos. Pero, yo firmaría todos los días no encajar y marcar un solitario gol", dijo 'Zizou'.

"Como entrenador tengo la responsabilidad de encontrar soluciones. Tenemos jugadores para ser eficaces. Tendremos momentos en los que marcaremos, estoy convencido", concluyó Zidane.

El Real Madrid no ha fichado nuevos jugadores en este mercado, salvo por la vuelta de cedidos, pero Zidane considera que "hasta el 4 de octubre puede pasar de todo".

"Lo que te puedo decir es que estoy contento con mi plantilla, confío plenamente en mi plantilla y vamos a trabajar para estar bien, porque así podremos competir y llegar a los objetivos que tenemos, que es ganar", concluyó.

