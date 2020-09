Hari Sama y los creadores de "Narcos" planean una serie sobre rock mexicano

En la imagen el director de cine mexicano Hari Sama. EFE/ Jorge Zapata /Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 24 sep (EFE).- El director mexicano Hari Sama, que triunfó recientemente con la película "Esto no es Berlín", y el estudio Gaumont, que alcanzó el éxito en la televisión con "Narcos", están preparando un proyecto para la pequeña pantalla sobre el rock de México en la década de 1990.

"En un movimiento magnífico del universo, voy a tener la oportunidad de empezar un proyecto largamente esperado", adelantó Hari Sama en su cuenta de Twitter.

"Los últimos análogos" es el título (todavía provisional) de esta serie que girará en torno a la llegada a Ciudad de México a mediados de los años noventa de un ejecutivo extranjero que encuentra ahí un movimiento roquero efervescente y excitante.

Hari Sama dirigirá este proyecto televisivo en español, que se rodará en Ciudad de México y que escribirá junto a Max Zunino, con quien ya colaboró en "Esto no es Berlín".

"'Los últimos análogos es un viaje personal y alegre a una época que viví intensamente y en la que estaba rodeado de música, pero también me permite practicar una urgente revisión de temas como homofobia, sexismo, mi adicción a las drogas y cómo nuestra búsqueda de felicidad nos volvía locos", explicó Sama en un comunicado divulgado por Gaumont.

La música es una fuente de inspiración constante para Sama, que en "Esto no es Berlín", cinta nominada a 12 Premios Ariel, ya mostraba el espíritu contestatario y rebelde de la juventud con el rock como catalizador.

"Que ahora veas en Ciudad de México a parejas del mismo sexo besándose o tomándose de la mano es impensable sin lo que pasó en los ochenta y después. Ahí empezó un esfuerzo de recuperación del espacio público que había sido, literalmente, ultrajado desde el movimiento de 1968. Como que había quedado una atmósfera de dictadura, en especial contra jóvenes y estudiantes", explicó a Efe en el Festival de Sundance (EE.UU.), donde se estrenó la cinta.

"Yo viví esos años de manera muy intensa. Y también me pasé, como muchos. Hubo momentos de demasiados excesos de todo. Y me siento muy afortunado de estar vivo, de ser de los que quedaron y de poder reflexionar sobre lo que pasó", admitió.