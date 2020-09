Haití.- Haití asegura ante la ONU que garantizará unas elecciones "transparentes, libres, honestas y democráticas"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente de Haití, Jovenel Moise, ha manifestado en la Asamblea General de Naciones Unidas su intención de garantizar unas elecciones generales "creíbles, transparentes, inclusivas, libres, honestas y democráticas", para lo que ha destacado la creación de un Consejo Electoral Provisional, y ha considerado que el país carece de una institución "indispensable" como es el Parlamento.



Moise ha hecho referencia en su discurso a la "compleja crisis socioeconómica y a una polarización excesiva y violenta de la clase política" que vive el país, y ha asegurado que su Administración "no puede afrontarla sola". "Haití se recuperará, pero necesitará un apoyo sostenido, coherente, eficaz y bien coordinado de la comunidad internacional", ha afirmado.



En este sentido, el mandatario ha reseñado que, aunque "Haití ha recibido varios miles de millones de dólares de ayuda en los últimos diez años" por parte de la comunidad internacional, "las condiciones de vida de los haitianos no han mejorado", ya que las ayudas "a menudo no reflejaban nuestras prioridades, nuestras necesidades o incluso nuestra estrategia de lucha contra la pobreza".



Por esto, ha solicitado "a todos los donantes y a todos los países amigos" que hagan "un análisis crítico" de la ayuda proporcionada a Haití "para evaluar su eficacia".



También ha agradecido a los países que han prestado ayuda al país caribeño para enfrentar la pandemia de coronavirus, "en especial a Taiwán", y ha aprovechado para reivindicar "el lugar que le corresponde" a este en los foros internacionales.



Haití atraviesa una crisis desde febrero de 2019, cuando comenzaron una serie de protestas para exigir la dimisión de Moise, a quien la oposición responsabiliza de la precariedad económica en la nación caribeña.



Las elecciones debían haberse celebrado en octubre de 2019, pero entonces las manifestaciones contra el Gobierno y en denuncia de la situación social paralizaron al país.



El mandato de los legisladores expiró en enero, sin que desde entonces se hayan logrado avances claros para solventar la crisis. Ante la ausencia del poder legislativo, Haití está gobernado por decreto.