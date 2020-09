Grecia.- ACNUR insiste en "acciones urgentes" para aliviar las condiciones "inaceptables" de los solicitantes de asilo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha reiterado este jueves la necesidad de emprender "acciones urgentes" para mejorar las condiciones "inaceptables" en las que viven los solicitantes de asilo en los centros de recepción de las islas del Egeo, incluido el nuevo campamento de emergencia en Lesbos.



La agencia de la ONU, que ha hecho hincapié en garantizar soluciones "dignas" y "adecuadas" para los solicitantes de asilo, también ha criticado que estas personas llevan viviendo en estas condiciones "demasiado tiempo".



A raíz de la serie de incendios que devastaron el campo de refugiados de Moria, ubicado en Lesbos, que dejaron en la calle a unas 12.000 personas, el Gobierno de Grecia ha movilizado al Ejército heleno y a sus socios humanitarios para establecer un centro de emergencia para albergar a las personas que se quedaron sin techo.



Unos 9.400 solicitantes de asilo que se quedaron sin hogar por el fuego residen ahora en este campamento gestionado por el Gobierno y que fue levantado en cuestión de días. Varios centenares de personas especialmente vulnerables han sido trasladadas a alojamientos seguros en la isla o han sido reubicadas en la península.



"Los sucesos en Moria son una llamada de atención sobre la necesidad de abordar la precaria situación de miles de personas en las islas y de acelerar su traslado seguro y ordenado a un alojamiento más apropiado en la península", ha valorado el representante de ACNUR en Grecia, Philippe Leclerc.



En este sentido, Leclerc ha señalado que es "crucial" que la respuesta que se ofrezca sea "integral" y vaya más allá de las "soluciones a corto plazo".



"Esto significa garantizar unas condiciones de acogida adecuadas, acceso a procedimientos de asilo justos y rápidos, oportunidades de integración para quienes se conceda asilo y retornos ágiles para quienes no necesitan protección internacional", ha agregado, asegurando que, si todos estos elementos no se abordan adecuadamente, el mundo verá "emerger más Morias".



TRASLADOS



La agencia de Naciones Unidas ha celebrado los avances conseguidos con los actuales traslados de niños y niñas no acompañados desde las islas del Egeo a la península, así como el compromiso de las autoridades griegas de trasladar, lo antes posible, a los refugiados y solicitantes de asilo reconocidos que ya han recibido autorización para salir de las islas.



Según los datos que maneja ACNUR, hay al menos 4.000 personas en todas las islas, incluidas casi 2.000 en Lesbos, que pueden ser trasladadas al continente de inmediato. "Su traslado será un paso importante en la descongestión de las estructuras de recepción en las islas", ha valorado ACNUR.



Por otra parte, la agencia de la ONU ha considerado que "se deben reanudar" los procedimientos de asilo en Lesbos, "que cuenten con todas las garantías procedimentales necesarias", para así facilitar también el traslado "rápido y ordenado" de otras personas desde la isla.



En este sentido, y a fin de apoyar los esfuerzos de descongestión y acelerar los traslados, es "necesario incrementar la capacidad de recepción en la península", ha añadido ACNUR, que ha hecho un llamamiento a las autoridades griegas para que aumenten las plazas de alojamiento en el continente con el apoyo de la Comisión Europea.



También ha instado a los Estados europeos a que "mantengan su apoyo a Grecia" ofreciendo plazas de reubicación para los solicitantes de asilo más vulnerables y los refugiados reconocidos.



Del mismo modo, las políticas y medidas para facilitar la integración a largo plazo y la autosuficiencia de los refugiados reconocidos en Grecia son una "prioridad" para ACNUR.



La petición de ACNUR llega tras la publicación por parte de la Comisión Europea del Pacto sobre migración y asilo, que contiene una serie de propuestas legislativas sobre el enfoque de la Unión Europea en materia de migración y asilo.



En concreto, el plan plantea un sistema voluntario de reparto de refugiados con varios niveles de solidaridad con los países con mayor presión migratoria y apuesta por reforzar la frontera exterior de la Unión Europea. También propone agilizar las expulsiones de los migrantes que no logren estatus de refugiado.



ACNUR, junto a su agencia hermana, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha pedido un enfoque "verdaderamente común" y de principios para las políticas europeas de migración y asilo.



"Teniendo en cuenta el número relativamente bajo de llegadas de refugiados y migrantes a Europa, la situación es manejable", a juicio de ACNUR, que cree que "ha llegado el momento de que los Estados de la UE se alejen de enfoques 'ad hoc' y dé respuestas de crisis y opten por un enfoque integral, bien gestionado y predecible para abordar los movimientos mixtos, tanto dentro como fuera de la UE".