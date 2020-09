Gracia: "No podemos recibir los goles y opciones que hemos concedido"

El técnico del Valencia CF, Javi Gracia. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Valencia, 25 sep (EFE).- El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró antes del encuentro de la Liga de este sábado frente el Huesca que deben mejorar la faceta defensiva pero también el arranque de los partidos, pues tanto contra el Levante como ante el Celta de Vigo concedieron opciones a sus rivales, especialmente en los inicios.

“Más allá de que podamos estar más de acuerdo o menos con el VAR o decisiones que nos pudieron perjudicar, el análisis que tenemos que hacer es el propio. Hay que mejorar a nivel defensivo no podemos conceder los goles que hemos concedido pero tampoco las oportunidades o las llegadas de los rivales. Para eso estamos entrenando”, señaló en una rueda de prensa.

El entrenador navarro admitió que se plantean varias soluciones. “Podríamos incluir alguna variante táctica o buscando alternativas de otros jugadores”, señaló.

Gracia dijo que también debe corregir los errores iniciales y recordó que “también pasó en la pretemporada” y señaló que no pueden “ponerle tan fácil los inicios a los rivales para que después se nos haga tan duro”.

“Hemos de intentar mejorar nuestro rendimiento como equipo a nivel defensivo, conceder cada vez menos y a partir de ahí tener más opciones para ganar”, apuntó.

Respecto al Huesca, dijo que se miden “a un buen equipo, un equipo con mucho atrevimiento y descaro para hacer un buen partido contra el Villarreal, contra el que tuvieron opciones de ganar al final”.

“Nos va a exigir, no esperamos a un equipo de una categoría inferior, está donde está por méritos propios no nos va a sorprender. No va a venir a encerrarse, tenemos que prepararnos a un rival bastante abierto y puede haber ese intercambio de golpes porque ellos no renuncian a la posesión. Puede ser de ‘toma y daca’ y hemos de saber defender bien”, advirtió.

Gracia también explicó que han hablado sobre la discusión que hubo en Balaídos sobre el terreno de juego sobre quién debía lanzar algunas faltas directas y señaló que mantendrá dos o tres jugadores designados pero que serán ellos los que se deban poner de acuerdo.

“Hemos hablado sobre ello, más allá de quién es el lanzador lo que me preocupa es que tengamos comunicación entre personas que estamos aquí mil horas, que entre ellos se puedan entender. Hay una serie de lanzadores y depende del momento o la situación serán unos u otro. No necesito designar antes de un partido para faltas directas o penaltis, son dos o tres jugadores y seguirá siendo así”, afirmó.

Gracia señaló que espera que alguno de los jugadores que ha estado en la enfermería les pueda ayudar “algunos minutos” en una semana con tres partidos pero que la base serán los que ahora están y admitió que se plantea hacer rotaciones “para competir mejor”.