Goldman aconseja calma sobre retraso de resultado electoral

(Bloomberg) -- Los operadores deberían aplacar su nerviosismo por la posibilidad de que un retraso en el resultado electoral en EE.UU. pueda trastornar los mercados, según Goldman Sachs Group Inc.

Si bien un retraso del resultado es un “riesgo de cola”, los resultados iniciales junto con la participación electoral, datos a nivel de condado y la alta correlación de errores de votación en todos los estados sugiere que los inversores tendrán suficiente información en la noche de las elecciones para determinar el probable vencedor, escribieron los economistas Michael Cahill y Alec Phillips en un comentario el jueves. Varios estados, incluidos algunos decisivos, permiten que los votos se procesen y se cuenten mucho antes del día de las elecciones, señalaron.

“Parece bastante probable que haya suficiente información en la noche de las elecciones de los estados que informan resultados rápidamente para que el mercado pueda adivinar al probable ganador”, escribieron los expertos. “En otras palabras, el S&P puede negociar un resultado probable, incluso si la AP no declara un vencedor de la carrera”.

Con la atención de muchos inversores puestas en las elecciones de noviembre como factor de riesgo, el coste de la cobertura frente a un resultado reñido o un retraso es cada vez más caro. Una medida en el mercado de valores muestra que es el evento de riesgo más caro. Uno de los principales temores de los operadores es que un número récord de votos por correo no se cuenten durante días.

Goldman dice que el alto nivel de incertidumbre sobre opciones de divisas puede deberse a la “memoria muscular” de movimientos importantes en algunas cruces desde la votación de 2016. La perspectiva incierta de crecimiento en medio de la pandemia de covid-19 significa que esta elección debería ser menos decisiva para la dirección del mercado, dijeron.

“Si bien reconocemos que un resultado electoral especialmente incierto podría tener un impacto negativo significativo en el apetito de riesgo, creemos que este resultado es menos probable de lo que los precios actuales del mercado -y las conversaciones con los clientes- parecen implicar”, concluyó el equipo de Goldman.

