Ganna destrona a Dennis y logra el primer oro para Italia en contrarreloj

EFE/EPA/DARIO BELINGHERI

Redacción Deportes, 25 sep (EFE).- El italiano Filippo Ganna se proclamó este viernes campeón del mundo de la prueba de contrarreloj al ser de largo el mejor en los 31,7 kilómetros con salida y meta en Imola (Italia), impidió un tercer título consecutivo del australiano Rohan Dennis, que terminó en la quinta plaza, y logró el primer título de esta prueba para su país.

En una carrera marcada por el fuerte viento, Ganna, de 24 años y que fue el penúltimo en salir al trazado, macó un tiempo ganador de 35:54.10 minutos. Aventajó en 26.72 segundos al segundo clasificado, el belga Wout van Aert, y en 29.80 al tercero, el suizo Stefan Kung.

Dennis, campeón en 2018 y 2019, fue quinto a 39.76, justo por detrás del británico Geraint Thomas, cuarto a 37.02 de Ganna. El único español que compitió, Pello Bilbao, acabó en el puesto vigésimo sexto a 2:33.51 minutos.

Filippo Ganna, que ya fue tercero en el Mundial de contrarreloj del año pasado, logra su quinto título de campeón del mundo, pero el primero en carretera. Atesora tres medallas de oros en pista, siempre en presecución individual (2016, 2018, 2019 y 2020).

Es el primer italiano que gana la crono masculina de unos mundiales. El que más cerca estuvo de conseguirlo fue Adriano Malori, subcampeón en 2015 por detrás del bielorruso Vasil Kryienka.

"Es un sueño para mí, estoy muy feliz", dijo Ganna nada más acabar la carrera. "Al final tuve un gran apoyo desde el coche y doy las gracias a todo el equipo de Italia y al mío, el Ineos Grenadeirs. Es un sueño. Gané cuatro camisetas arco iris en la pista y esta es mi primera vez en la contrarreloj", recordó.

En su primera crono mundialista, Pello Bilbao no encontró su mejor golpe de pedal, como él mismo reconoció nada más terminar la carrera.

“Sabía que para hacer una buena contrarreloj tenía que hacer la primera parte a tope. Llegados los primeros diez minutos de crono veía que no iba a ser mi día; he tenido que bajar un punto”, comentó Bilbao en declaraciones que difunde la federación española.

“Al final no ha sido mi mejor actuación. El tiempo no es el mejor, pero seguimos acumulando una experiencia más y una referencia más en una crono de estas características”, agregó el vasco.

Los Mundiales continúan este sábado con la prueba femenina de fondo en carretera.

- Clasificación final:

.1. Filippo Ganna (ITA) 35:54.10

.2. Wout van Aert (BEL) a 26.72

.3. Stefan Kung (SUI) a 29.80

.4. Geraint Thomas (GBR) a 37.02

.5. Rohan Dennis (AUS) a 39.76

.6. Kasper Asgreen (DIN) a 47.13

.7. Remi Cavagna (FRA) a 48.35

.8. Victor Campenaerts (BEL) a 52.81

.9. Alex Dowsett (GBR) a 1:06.38

10. Tom Dumoulin (NED) a 1:14.06

18. Daniel Felipe Martínez (COL) a 1:52.59

26. Pello Bilbao (ESP) a 2:33.70

39. Carlos Oyárzun (CHI) a 3:46.13

40. Ulises Alfredo Castillo (MEX) a 3:48.99