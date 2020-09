¿Ganas de Juegos? 5 preguntas para conocer la historia olímpica

El estadounidense Michael Phelps celebra en el podio el oro conseguido en la prueba de 200 metros estilos en los Juegos olímpicos de Atenas 2004.EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 25 sep (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera hasta julio de 2021 llega este reto de cinco preguntas, con tres respuestas posibles, sobre los Juegos de todos los tiempos.

Las soluciones, junto a algunos datos curiosos, están al final.

1. La corredora británica Paula Radcliffe, que fue campeona mundial de maratón, medio maratón y cross, participó en cuatro Juegos, entre 1996 y 2004, pero nunca ganó una medalla olímpica. Al contrario que su tía abuela Charlotte Radcliffe, que en los Juegos de Amberes 1920 fue plata en...

a. Tiro con arco

b. Tenis

c. Natación

2. La señal de tráfico que, con una letra 'P' mayúscula blanca sobre fondo azul, identifica internacionalmente un aparcamiento para vehículos nació en unos Juegos Olímpicos. ¿En cuáles?

a. Ámsterdam 1928

b. Los Ángeles 1932

c. Londres 1948

3. Al ganar ocho medallas en los Juegos de Atenas 2004, Michael Phelps igualó el número de podios en una sola edición que tenía...

a. La gimnasta Larissa Latynina

b. El nadador Mark Spitz

c. El gimnasta Alexander Dityatin

4. El sueco Armand Duplantis dejó la semana pasada en 6,15 m la mejor marca de la historia en salto con pértiga al aire libre. En los Juegos Olímpicos solo en una ocasión se ha saltado por encima de los seis metros. ¿Quién lo hizo?

a. Sergey Bubka (UKR)

b. Renaud Lavillenie (FRA)

c. Thiago Braz (BRA)

5. El comité organizador de Tokio 2020 abrió en 2015 un proceso de admisión de nuevos deportes del que salieron elegidos el béisbol/sóftbol, el kárate, la escalada, el surf y el skate. Entre los más de veinte deportes que pidieron ser olímpicos y quedaron fuera estaba...

a. El pádel

b. El frisbee

c. El futbolín

SOLUCIONES

1. Respuesta c: Charlotte Radcliffe, tía abuela de Paula, ganó una medalla de plata en Amberes como nadadora del relevo británico 4x100 m estilo libre. Tenía entonces solo 17 años.

2. Respuesta a: Los organizadores de los Juegos de Ámsterdam se vieron sorprendidos por el aumento de vehículos en la ciudad durante la década de los veinte y, cuando llegó la cita deportiva, reservaron varias zonas de estacionamiento, también para bicicletas, en los alrededores del casco urbano. Para guiar a conductores y ciclistas hacia ellos, el ayuntamiento distribuyó por la ciudad pequeños paneles de color azul con una 'P' blanca en el centro. La señal se adoptó internacionalmente a partir de entonces.

3. Respuesta c: El gimnasta soviético Alexander Dityatin ganó 8 medallas en los Juegos de Moscú 1980: tres de oro, cuatro de plata y una de bronce. El número total lo igualó Phelps en Atenas 2004, aunque él ganó seis oros y dos bronces; también ganó 8 medallas en Pekín 2008, en esa ocasión todas de oro.

4. Respuesta c: El brasileño Thiago Braz ganó el oro y batió el récord olímpico de pértiga en los Juegos de Río 2016 con un salto de 6,03. Nadie más ha superado la barra por encima de los 6 m en unos Juegos Olímpicos. Lavillenie, con 5,97 en Londres 2012 y 5,98 en esa final de Río, era quien más se había acercado. Bubka ganó su única medalla olímpica en Seúl 1988 con marca de 5,90.

5. Respuesta b: El frisbee o disco volador es un deporte reconocido por el COI, pero no pasó el corte para entrar en el programa de los Juegos de Tokio 2020. Volvió a intentarlo para la edición de París 2024, con el mismo resultado.