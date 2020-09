Fútbol.- Zidane: "Hazard no tiene molestias de su lesión, pero hay que ir 'despacito' porque ha entrenado poco"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este viernes que el belga Eden Hazard "no tiene molestias" de su lesión de tobillo, pero que hay que ir "'despacito'" con él para su vuelta porque "ha entrenado poco" con el resto del equipo, y también confesó que tiene ganas de que acabe el mercado para que se deje de hablar "de quién viene y quién sale".



"Hazard de su lesión no tiene molestias, es sólo que como ha tenido pocos entrenamientos con el equipo y hay que ir despacito, pero es cuestión de poco tiempo de que esté con el equipo. Ya dije que lo que queremos el equipo y él es entrar al cien por cien", explicó Zidane en rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Betis, coincidiendo con el seleccionador belga, Roberto Martínez, en que el jugador está "médicamente al cien por cien".



El francés no desveló si el mediapunta entrará en la lista de convocados, al igual que con Marco Asensio, Isco o Lucas Vázquez. "Podrían, pero son jugadores que acaban de llegar, llevan pocos entrenamientos y lo importante es que estén bien físicamente. Ya veremos porque jugamos el miércoles y luego otra vez el fin de semana, hay muchos partidos y veremos como lo hacemos", admitió.



'Zizou' insistió también que no piensa en reforzar el equipo porque está "contento" con su plantilla. "Es la mejor, confío plenamente en ella y lo único que podemos hacer es trabajar, trabajar y trabajar para estar bien físicamente, y si estamos bien preparados podemos competir y llegar a los objetivos que tenemos", indicó.



"No voy a pedir nada, pero hasta el 4 de octubre puede pasar de todo, por eso todos los entrenadores lo que queremos es que llegue ese día y ya no se hable de quién viene y quién sale", añadió el técnico madridista, que también descartó que tengan problemas arriba tras el 0-0 de San Sebastián, pero asumió "la responsabilidad para encontrar soluciones" para mejorar esa faceta.



A nivel individual, el francés cree que Benzema y Jovic "pueden jugar juntos" y que "nunca" ha dicho lo contrario, y que Odegaard puede ocupar "muchas posiciones" y que "tiene mucho recorrido porque posee un físico muy bueno", mientras que no incidió mucho en la ausencia en el primer once de Casemiro. "Esto va a pasar continuamente porque vamos a tener muchos partidos y unos van a jugar y otros no, y unos más que otros, es la vida de una plantilla de un equipo. Elegir es mi papel", afirmó, descartando que tuviese algo de culpa en la marcha de Bale, James, Reguilón o Achraf, que considera que tuvieron "un buen papel aquí y fuera".



Además, calificó al Betis como "buen equipo". "Tiene la misma plantilla, pero ha cambiado a un entrenador como Pellegrini que tiene más experiencia y que sabemos lo que puede aportar a su equipo. Creo que siempre ha sido un equipo con jugadores de calidad y con la experiencia de Pellegrini seguramente veremos un buen Betis este año y contra nosotros", advirtió.



Finalmente, Zidane fue preguntado por el momento actual que vive el FC Barcelona. "No sé exactamente lo que pasa dentro y no me quiero meter. Todos los clubs tienen sus cosas, sus dificultades y sus momentos, pero en lo deportivo es un equipo que va a estar ahí para pelear por todo, sin ninguna duda", zanjó.