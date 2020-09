23/05/2016 Fútbol.- Cesc: "Me pone un poco triste el trato a las leyendas del Barça". El centrocampista español del AS Mónaco Cesc Fàbregas ha reconocido que le pone "un poco triste" el trato que está dando la directiva del FC Barcelona a "leyendas" como Luis Suárez, al que ha forzado a marcharse al Atlético de Madrid, y se ha mostrado convencido de que en los próximos meses van a "cambiar muchas cosas" en el club azulgrana, y espera que la entidad "vaya a mejor" y "vuelva a estar en lo más alto". ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



"Obviamente, tenía que pasar algún día. Los jugadores que nos estamos haciendo ya un poquito más mayores, la generación del 87, del 86... Ya tenemos una edad, y el Barça es un club en el que siempre tienes que estar en el top, top, top", declaró este viernes en rueda de prensa.



Sin embargo, no comparte la manera en que el club está provocando la marcha de ciertos jugadores. "A lo mejor hay cosas que se podrían hacer de otra manera. Estamos hablando de jugadores que se han dejado la vida por el Barça, que han ganado muchísimos títulos, que han sido ídolos, que son leyendas del club", indicó.



"Por eso creo que a veces se podrían hacer las cosas de otra manera en el trato, en cómo respetar al jugador. Me pone un poco triste, porque son amigos míos, los conozco y sé cómo aman al club y todo lo que han dado. En el fútbol hay mucho más, y detrás hay una persona", continuó Cesc, formado en La Masia y jugador del primer equipo entre 2011 y 2014.



Por último, el de Arenys de Mar confía en que en los próximos meses, en los que se validarán los votos de la moción de censura a la actual directiva y en los que se celebrarán elecciones, las cosas cambien. "Son momentos difíciles para el club. Pronto van a cambiar muchas cosas, dentro de unos meses, y esperemos que todo vaya a mejor y el club vuelva a estar en lo más alto, que es lo que todos queremos", finalizó.