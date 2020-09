Francia.- La UE denuncia el ataque cerca de la antigua sede de 'Charlie Hebdo' que ha dejado dos heridos

BRUSELAS, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, ha denunciado este viernes el ataque registrado en París, cerca de la antigua sede de 'Charlie Hebdo' que ha dejado dos heridos por arma blanca.



"Todos mis pensamientos están con las víctimas de este acto cobarde de violencia. El terror no tiene lugar en el territorio europeo", ha señalado el presidente del Consejo en un apunte en su perfil de Twitter. El exprimer ministro belga ha mostrado su solidaridad con el pueblo francés ante esta difícil prueba.



Dos sospechosos han sido detenidos en relación con el ataque con arma blanca que ha dejado dos personas heridas de gravedad, aunque su vida no corre peligro. Las dos víctimas, un hombre y una mujer, trabajan para la agencia de noticias Premieres Lignes.



El atentado ha tenido lugar en las inmediaciones de la antigua sede en París del semanario satírico 'Charlie Hebdo', famoso por sus controvertidas caricaturas de Mahoma y por haber sido objeto de un atentado terrorista en enero de 2015.



La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo ya de la investigación por "intento de asesinato en relación con una empresa terrorista y asociación de malhechores terrorista criminal".



El primer arresto se ha producido en las inmediaciones de la plaza de la Bastilla y se trataría de un hombre que llevaba las ropas ensangrentadas, si bien su perfil no coincidía con el del atacante, según France Info, que cita fuentes policiales. Posteriormente, se ha procedido al arresto de un segundo sospechoso en las inmediaciones de la estación de metro de Richard Lenoir.