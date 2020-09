Fórmula 1.- Stefano Domenicali sustituirá a Chase Carey al frente de la Fórmula 1

25/09/2020 Stefano Domenicalli sustituirá a Chase Carey al frente de la Fórmula 1 DEPORTES FORMULA 1



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La Fórmula 1 ha anunciado este viernes que el italiano Stefano Domenicali se convertirá en presidente y director ejecutivo de la competición a partir del próximo 1 de enero en sustitución de Chase Carey, que dará un paso atrás y asumirá el cargo de presidente no ejecutivo.



Domenicali, de 55 años, empezó a trabajar en la Fórmula 1 en 1999 en el equipo Ferrari, donde permaneció hasta su salida en 2014. Durante esa etapa en la 'Scuderia', el italiano trabajó junto al actual jefe de la Fórmula 1, Ross Brawn, antes de convertirse en director deportivo en 2002 y de asumir la dirección del equipo en 2008.



En los últimos años, Domenicali trabajó como director ejecutivo del fabricante italiano de automóviles deportivos Lamborghini y también ejerció como presidente de la Comisión de Monoplazas de la FIA.



"Estoy encantado de unirme a la organización de la Fórmula 1, un deporte que siempre ha sido parte de mi vida. Nací en Imola y vivo en Monza. Me he mantenido conectado con el deporte a través de mi trabajo con la Comisión de Monoplazas de la FIA y espero trabajar con los equipos, promotores, patrocinadores y muchos socios de la Fórmula 1 para seguir impulsando el negocio", celebró el próximo presidente de la competición en un comunicado.



Por su parte, Carey, que abandonará el cargo después de cuatro años, apuntó que ha sido "un honor liderar la Fórmula 1". "Estoy seguro de que hemos construido una base sólida para que el negocio crezca a largo plazo. Ha sido una aventura y he disfrutado trabajando con los equipos, la FIA y todos nuestros socios. Espero seguir involucrado y apoyar a Stefano mientras toma el volante", indicó.