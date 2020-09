Europa.- La ONG del 'Mare Jonio' acusa a las autoridades italianas de bloquear el barco

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La ONG Mediterranea Saving Humans ha denunciado que las autoridades mantienen bloqueado "de facto" a su barco 'Mare Jonio', ya que la autoridad portuaria de Pozzallo no autorizó el jueves por la noche el embarque de dos miembros de la tripulación.



La organización ha explicado en un comunicado que los tripulantes afectados son un paramédico y un experto en operaciones de rescate marítimo, pero no ha aclarado los motivos que alegan las autoridades para impedirles que suban a bordo del 'Mare Jonio'. Considera que es una "persecución administrativa y judicial" que oculta una "voluntad política precisa".



En este sentido, ha denunciado que el Gobierno quiere lanzar el mensaje de "prohibido ayudar" a las ONG que intentan sumarse a los rescates de pateras en la zona central del Mediterráneo. Mediterranea ha advertido de que no se "rendirá" y ha anunciado medidas legales contra cualquier obstaculización de la labor del 'Mare Jonio' y en defensa de su personal --ya hay dos investigaciones penales abiertas--.



El barco de Mediterranea Saving Humans no es el primero en encontrarse con problemas administrativos y legales en las costas de Italia. El último en quedar bloqueado, el pasado fin de semana, fue el 'Sea Watch 4', en el que colaboran la Sea Watch y Médicos Sin Fronteras (MSF).