España.- El Gobierno aconseja a Madrid aplicar las restricciones en toda la ciudad

24/09/2020 El ministro de Sanidad, Salvador Illa, interviene durante la rueda de prensa posterior a la reunión interministerial conjunta de Educación y Sanidad donde han analizado el inicio del curso escolar. En Madrid, (España), a 24 de septiembre de 2020. SALUD Pool



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que el Gobierno ha recomendado a la Comunidad de Madrid aplicar las restricciones implantadas en varias áreas de salud de la región a toda la ciudad de Madrid e, incluso, a todos los municipios en los que haya más de 500 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes.



En rueda de prensa, y a la vez que el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, anunciaba las nuevas medidas para contener los contagios, Illa ha informado de que también ha aconsejado a la Comunidad que se prohíba el consumo en las barras de los bares y restaurantes en toda la comunidad y se restrinja la ocupación de las terrazas al 50 por ciento.



Asimismo, otra de las recomendaciones realizadas por el Ejecutivo central al autonómico se basan en que mantengan el permiso de circulación en las áreas donde se ha restringido la movilidad, pero que en la normativa se realice una recomendación "explícita" de evitar toda la movilidad innecesaria tanto en dichas zonas como en toda la comunidad.



Estas recomendaciones se han producido tras sucesivas reuniones que ha mantenido el 'Grupo COVID-19', creado esta semana, tras un acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para coordinar y planificar respuestas contra la pandemia en la región, ya que es la zona de España con mayor número de contagios de coronavirus.



Sin embargo, las nuevas medidas anunciadas por Madrid no coinciden con las recomendaciones que, según Illa, se le han trasladado desde el Gobierno en los encuentros. Y es que, sólo se han ampliado las restricciones de movilidad a otras ocho zonas básicas de salud, con lo que serían 45 las afectadas.



VAN A VENIR "SEMANAS DURAS" EN MADRID



En este sentido, el ministro ha avisado de que van a venir "semanas duras" en Madrid y que, por tanto, hay que "actuar con determinación y tomar el control". "Hay que hacer esto, no hay otro atajo. Hay que actuar con determinación", ha enfatizado, tras la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, si bien ha asegurado que el Gobierno respeta las competencias asignadas en el marco normativo.



Así, el ministro ha asegurado que los consejos vertidos se basan en la experiencia acumulada en estos meses, en el criterio de los técnicos del Ministerio de Sanidad y en una situación pandémica con los indicadores que hay en la región de Madrid.



No obstante, y preguntado por lo que tiene que pasar para que el Gobierno actúe, Illa se ha limitado a contestar que la comunidad es a la que le corresponde adoptar las medidas para frenar al virus, si bien, y aunque seguirá funcionando el Grupo COVID-19, el Gobierno va a realizar un ejercicio de "transparencia" a la hora de informar sobre lo que consideran más oportuno que se debe hacer para frenar los contagios.



"En estos momentos no vale un cierto gradulismo, hay que actuar con determinación y esto es lo que el Gobierno de España quiere trasladar hoy a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y del conjunto de España", ha sentenciado el ministro de Sanidad, para zanjar insistiendo en que "hay que actuar con determinación para tomar el control".