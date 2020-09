España.- Campo no reconoce su voz en la frase "se han pasado tres montañas", al término de la entrega de despachos

GRAFCAT1881. BARCELONA, 25/09/2020.- El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, acompañado por el ministro de Justicia del Gobierno, Juan Carlos Campo (i), durante el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, celebrado este viernes en la Escuela Judicial en Barcelona y a la que por primera vez no asistió el Rey. EFE/Andreu Dalmau/POOL



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no reconoce su voz en la frase "se han pasado tres montañas" que ha sido captada a micrófono abierto nada más concluir el acto de entrega de despachos a los jueces celebrado este viernes en Barcelona, y que varios medios le han atribuido, han señalado a Europa Press fuentes ministeriales.



En este acto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha exteriorizado el "enorme pesar" que ha supuesto para toda la carrera judicial la no asistencia del rey Felipe VI.



La frase se ha podido escuchar una vez Lesmes dio por concluido el acto, que tuvo como colofón un sonoro 'Viva el Rey' que había sido propuesto para ser coreado "con toda moderación y también con toda convicción" por el vocal del CGPJ designado a propuesta del PP José Antonio Ballestero.



En ese momento todos los integrantes de la mesa presidencial, --en la que además de Campo y Lesmes se encontraban la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el director de la Escuela Judicial y el secretario general del Consejo-- se estaban levantando de la mesa. Y ha sido en un momento en el que Campos y Lesmes se acercaban el uno al otro con la mascarilla puesta cuando se ha oído la críptica expresión.



COLOFÓN CON LLAMADA DEL REY El acto celebrado en Barcelona, lejos de ser algo meramente formal y protocolario como en otras ocasiones, ha tenido este año un colofón poco habitual, pues el propio rey Felipe VI ha telefoneado a Lesmes para comunicarle que le "hubiese gustado" acompañarle en la entrega de despachos a los nuevos jueces.



Así lo ha comunicado el propio Lesmes a los integrantes de la última promoción de la Carrera Judicial durante un encuentro que ha mantenido con ellos al término del acto oficial, según ha adelantado El Español y ha podido confirmar Europa Press.*



Momentos antes, durante su discurso oficial, Lesmes ha manifestado este viernes su "enorme pesar" por la ausencia de Felipe VI, "sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado", en un acto solemne al que había acudido todos los años. Ha subrayado que la propia Constitución señala que la justicia se imparte en nombre del rey, "símbolo de unidad y permanencia" del Estado.



De este modo, Lesmes daba cumplimiento al acuerdo alcanzado este jueves por la Comisión Permanente del órgano que preside, que renunció a hacer público un comunicado institucional sobre el veto al Rey para que fuera el propio presidente del Poder Judicial quien evidenciara el malestar en la Carrera Judicial durante su discurso oficial.



"Nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial, vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812, y que sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función", ha añadido.



También se ha ausentado del acto de Barcelona el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, alegando problemas de agenda. Si han estado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que han participado en la entrega despachos a los nuevos jueces que han acudido, ya que un grupo de ellos se han ausentado también en protesta por lo ocurrido en relación con el jefe del Estado. Se trata de la primera ocasión en la que Felipe VI, que había confirmado inicialmente su presencia en Barcelona, no acude a este acto institucional.



Entre las incidencias en un acto de carácter tan formal, la ausencia de al menos 15 de los 62 alumnos de la Escuela Judicial convocados para la recogida de sus primeros destinos como jueces no han acudido al acto, nueve de los cuales habrían avisado de su ausencia antes de que se conociera la ausencia del monarca, debido a problemas relacionados con el covid.