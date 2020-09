Escuelas de samba de Río de Janeiro aplazan desfiles de Carnaval por COVID-19

El Carnaval de Brasil en 2021 está previsto para todo el país entre el viernes 12 de febrero y el mediodía del miércoles 17, en un período de festejos y jolgorio en casi todas las ciudades. EFE/ Antonio Lacerda

Río de Janeiro, 24 sep (EFE).- La Liga Independiente de las Escuelas de Samba (Liesa) de Río de Janeiro decidió este jueves por unanimidad aplazar los desfiles del Grupo Especial del Carnaval de 2021, previstos para febrero, y evalúa realizarlos en otras fechas debido a la pandemia por el coronavirus.

Los representantes de las escuelas de Río, responsables del carnaval más pomposo de Brasil, se reunieron en la sede de la Liesa, en el centro de la ciudad, y determinaron que una nueva fecha para los desfiles solo será definida cuando se tenga claridad sobre las campañas de vacunación para la COVID-19.

"En virtud de toda esta inseguridad, de esa inestabilidad con relación a la ciencia y de no saber si en febrero vamos a tener o no una vacuna, llegamos a la conclusión de que el proceso tiene que ser aplazado", señaló a periodistas Jorge Castanheira, presidente de la Liesa.

El dirigente señaló que las escuelas "no tienen tiempo ni condiciones financieras y de organización para tornar viable los desfiles en febrero" y no descartó que los festejos en el sambódromo Marqués de Sapucai se lleven a cabo en junio, como solución "alternativa" sin tener que "cancelarlos" definitivamente.

Castanheira admitió que para no "perjudicar" la realización del Carnaval de 2022, por tiempo de preparación y recursos financieros, la edición de 2021 podrá realizarse en "otro tipo de formato menor", que será definido de acuerdo con el calendario de vacunación para la COVID-19 que presenten las autoridades sanitarias.

Brasil es uno de los tres países más afectados en el mundo por la pandemia, junto a Estados Unidos e India, y contabilizaba hasta este jueves casi 4,7 millones de casos confirmados y cerca de 140.000 muertes.

Con las restricciones de movilidad impuestas por el confinamiento, las cuarentenas y el aislamiento social en el estado de Río de Janeiro, el segundo más impactado del país después de Sao Paulo, los ensayos y preparativos de las escuelas, que suelen demorar un año, fueron interrumpidos durante meses.

El Carnaval de Brasil en 2021 está previsto para todo el país entre el viernes 12 de febrero y el mediodía del miércoles 17, en un período de festejos y jolgorio en casi todas las ciudades, con comparsas multitudinarias en Recife, Salvador, Sao Paulo y Río de Janeiro, las dos últimas también con desfiles en sus sambódromos.