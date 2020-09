¿Escasez o exceso de azúcar? Depende de la nueva ola de cierres

(Bloomberg) -- Una segunda ola de cierres por el nuevo coronavirus decidiría si el mundo tendrá demasiada o muy poca azúcar.

Algunos de los analistas destacados de la industria están divididos sobre si el mercado enfrentará un superávit o un déficit en la temporada que comienza el próximo mes. La diferencia de opinión radica en cuánto reducirá la pandemia el consumo o incitará al principal productor Brasil a producir azúcar más lucrativa a expensas de etanol más barato.

Se pronostica que la producción mundial de azúcar no cubrirá la demanda en 1,1 millones de toneladas la próxima temporada, según Patricia Luis-Manso, directora de análisis de agricultura y biocombustibles de S&P Global Platts. Es similar a una estimación de John Stansfield, analista veterano de Group Sopex. Para Raissa Cury Pires da Silva, directora de investigación de azúcar para las Américas del operador ED&F Man, el mundo enfrentará un segundo año de superávit.

“Tenemos dos banderas bajistas bastante fuertes”, dijo Luis-Manso, refiriéndose a nuevos recortes en la demanda y la capacidad de Brasil para producir más azúcar. “Ambas banderas tienen el potencial de solucionar este déficit sin ningún aumento significativo del precio del azúcar. Por eso creo que este déficit podría ser demasiado pequeño como para ser relevante”.

Los futuros del azúcar negociados en Nueva York cayeron a principios de este año cuando el coronavirus redujo la demanda de alimentos y combustible. Desde entonces, los precios se han recuperado con la reapertura de los países, pero con el aumento de las infecciones, existe el riesgo de que muchas naciones restablezcan los cierres. El Reino Unido volvió a pedir a las personas que permanezcan en casa, mientras que Israel fue el primer país en decretar una cuarentena por segunda vez.

El consumo mundial de azúcar ya estaba disminuyendo antes de que el virus llegara debido a recortes de consumidores preocupados por su salud. La pandemia afectó la demanda en 2,5 millones de toneladas la temporada pasada en comparación con las perspectivas precovid y se esperan más, según Platts. Europa es un lugar donde la demanda se vio particularmente afectada, con una reducción potencial de hasta 500.000 toneladas, más que el pronóstico de la Comisión Europea, dijo Stansfield el viernes en la conferencia virtual de Platts Sugar in the Americas.

El impacto de los cierres también mantuvo a automóviles fuera de las carreteras, lo que redujo la demanda del etanol para automóviles de combustible flexible de Brasil, lo que llevó a molineros de la nación sudamericana a producir más azúcar. Eso fue suficiente para convertir un pronóstico de escasez de casi 7 millones de toneladas para la temporada que termina el 30 de septiembre en un excedente de 800.000 toneladas, dijo da Silva, de ED&F Man, en el evento de Platts.

Ya se pronostican más recortes en la demanda para la próxima temporada, y Platts estima una reducción de 1,6 millones de toneladas desde su escenario precovid, dijo Luis-Manso. No obstante, espera que la demanda de azúcar crezca 1,5% el próximo año a partir de esta temporada. Stansfield es más positivo, apostando a que una recuperación en China e India generará un crecimiento de más de 2%.

“Nuestra opinión es que el covid y toda esta crisis ha reforzado las tendencias existentes de un crecimiento más lento en el consumo”, dijo Luis-Manso en una entrevista previa al evento. Dijo que podría haber una “desventaja” en los pronósticos de consumo dada la incertidumbre actual, los impactos del PIB y la posibilidad de otros cierres.

Se prevé que Brasil convierta 42,5% de su caña en azúcar en la temporada que comienza allí en abril, produciendo 32,8 millones de toneladas de azúcar, estima Platts. Es inferior al 45,8% de este año, ya que se espera que el consumo total de combustible aumente 6%.

