El Salvador.- Bukele asegura que desclasificará "los pocos" archivos sobre la masacre de El Mozote

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado este jueves que desclasificará "voluntariamente los pocos archivos sobre la masacre de El Mozote que no han sido destruidos", tras la polémica por el bloqueo a los documentos por parte del Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña a principios de esta semana.



En un discurso televisado, Bukele ha explicado que "la mayoría de archivos fueron destruidos". "No sabemos cuándo, quizá después de la masacre, cuando llegó (el expresidente, José Napoleón) Duarte al poder, cuando entró ARENA", ha añadido, según informa 'Diario 1'.



"En el Estado Mayor no hay documentos de El Mozote", ha incidido, tras asegurar que él mismo ordenó dos búsquedas para encontrar archivos relacionados con la masacre. Además, ha añadido que, de encontrar algún otro documento relacionado, ha dado la orden de que se le entregue para que lo pueda hacer de conocimiento público, "porque ya no tienen ningún valor estratégico".



El dirigente también ha criticado en sus declaraciones al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por "no haber desclasificado los archivos durante los diez años que estuvo en el poder" y los ha acusado de "saber que los archivos no están en el Estado Mayor Conjunto".



El pasado 23 de septiembre, el juez de instrucción encargado de investigar la masacre de El Mozote, Jorge Guzmán, pidió explicaciones a Bukele y al ministro de Defensa, René Merino, sobre por qué el coronel Carlos Vanegas le impidió el acceso a los archivos del Ejército.



Esta negativa se debe, según ha repetido el mandatario, a que "los archivos no están en el edificio del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada" y a que existía la sospecha de un intento de infiltrarse en archivos militares actuales clasificados y "secretos". Bukele ha asegurado estar comprometido con "la verdad y la justicia", y que desclasificará los archivos no destruidos por su compromiso "con las víctimas".



Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluye que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados presuntamente pertenecientes al Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador, en busca de guerrilleros.