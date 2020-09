El presidente Trump urge en Florida a votar cuanto antes

En la imagen, el presidente estadounidense, Donald J. Trump. EFE/Tracie Van Aucken/Archivo

Miami, 24 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a los floridanos a votar lo más pronto posible durante un evento de campaña en Jacksonville, en el norte de Florida, uno de los estados más cruciales para su reelección.

"No espere, vaya y vote", fue el mensaje del republicano, que este viernes acudirá a otro mitín político en Florida, en su complejo hotelero de Doral, en el condado de Miami-Dade, a cargo de "Latinos por Trump".

"Si quieres salvar a Estados Unidos, debes salir y votar", reiteró en discurso ante centenares de seguidores en el Aeropuerto Cecil de Jacksonville, en el que hizo un llamado a no optar por los "comunistas" en el poder.

Cuando faltan menos de seis semanas para la elecciones en las que se enfrentará al demócrata Joe Biden, el republicano preguntó desde el atrio al gobernador de Florida, Ron DeSantis, su aliado político "cómo iban las elecciones".

DeSantis, acompañado de su esposa Casey, ninguno de los dos con mascarillas, apenas saludó desde lo lejos a Trump, que lo llamó uno de sus "guerreros" junto con el congresista floridano Matt Gaetz, que también estuvo presente.

Durante un discurso en el que hizo alusiones a los venezolanos, cubanos y nicaragüenses y dijo amar a los hispanoamericanos, Trump criticó las políticas de Barack Obama (2007-2019) hacia Cuba.

"Nos aseguraremos de que Estados Unidos se convierta en un país socialista o comunista", manifestó.

"Cuatro años más", gritaba el público, la gran mayoría sin mascarillas y haciendo caso omiso del distanciamiento recomendado por las autoridades sanitarias durante la pandemia de la COVID-19 que ha matado a más de 200.000 personas en estados Unidos.

Solo aquellos detrás del presidente usaban mascarillas con mensajes de MAGA, en referencia al lema de sus campaña, "Make America Great Again (MAGA).

Trump reiteró en Jacsonville que nominaría este fin de semana a su candidata para ocupar la vacante dejada por la jueza Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo y señaló que tenía tiempo "suficiente" para hacerlo antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

El presidente, que se encuentra prácticamente empatado en las encuestas con el exvicepresidente de Obama, hizo hoy un llamado a inscribirse a votar por correo.

El republicano, que ha declarado una guerra contra esta modalidad de votación en el país, al argumentar sin pruebas que se presta para fraude, sin embargo, la apoya en Florida.

"Las papeletas de votación por correo en mi estado de Florida comienzan a enviarse hoy. Asegúrese de solicitar la suya, complétela y envíela", urgió en su cuenta de Twitter.

Durante su discurso, de más de una hora, por lo menos dos manifestantes, que llevaban alusiones al movimiento contra la discriminación contra los afroamericanos "Black Lives Matter" fueron sacados por los guardias del evento.