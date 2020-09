El ministro alemán de Sanidad desaconseja las vacaciones de otoño en el extranjero

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn. EFE/EPA/CLEMENS BILAN/Archivo

Berlín, 25 sep (EFE).- El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, desaconsejó este viernes a sus compatriotas que se desplacen fuera del país para ir de vacaciones durante el otoño y el invierno para evitar que esa actividad contribuya al aumento de casos de coronavirus en el país.

"Desaconsejamos los viajes que no sean necesarios y las vacaciones no son precisamente viajes imprescindibles, al menos al extranjero. Se puede desde luego ir de vacaciones dentro del país", manifestó el ministro en el canal de televisión ZDF.

Spahn reconoció que "es duro para los turoperadores, las agencias de viaje y para los ciudadanos, a quienes les gustaría ir de vacaciones", pero agregó que las pasadas temporadas de invierno y verano mostraron que con el regreso de los viajeros aumentaron las infecciones en Alemania.

"Creo que para las vacaciones de otoño e invierno deberíamos todos aprender de aquello", agregó el ministro, cuyo país es uno de los mayores emisores de turistas de Europa, en especial a países del Mediterráneo como España, Italia y Grecia.

Los últimos datos conocidos sobre el impacto de la pandemia en Alemania son de este mismo viernes, cuando las autoridades comunicaron que la cifra de nuevos contagios diarios con el coronavirus se mantiene en Alemania por encima de los 2.000, con 2.153 en las últimas 24 horas, aunque sin llegar a los 2.297 registrados el sábado, el nivel máximo desde abril pasado.

El Gobierno alemán se propone sustituir el 30 de septiembre la recomendación general de no hacer viajes no esenciales ni turísticos a regiones de riesgo por indicaciones específicas para cada uno de los países o zonas incluidas en esa lista.

Desde la Comisión Europea (CE) se pretende evitar decisiones sobre apertura o cierre de fronteras a escala nacional y coordinar una política común, lo que afecta directamente al turismo, uno de los sectores más castigados por la pandemia, especialmente en países como España e Italia.

Actualmente, Alemania tiene incluidas en la lista de zonas de riesgo a regiones de prácticamente todos sus países vecinos -Francia, Austria, Bélgica, Holanda, República Checa, además de la extracomunitaria Suiza-, así como a España en su conjunto, parte de Croacia, Eslovenia, Bulgaria y Rumanía.

El próximo lunes, bajo presidencia de turno alemana de la Unión Europea (UE), los ministros de Turismo comunitarios se reunirán en una reunión virtual para analizar la situación del turismo a escala global y comunitaria, como sector especialmente afectado por la pandemia del coronavirus.