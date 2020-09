El cambio que hace "curable" un cáncer de pulmón mayoritariamente letal

Asistentes a un Congreso Internacional sobre el ""Cáncer de Pulmón en España". EFE/Toni Albir/Archivo

Madrid, 25 sep (EFE).- Un equipo de investigadores españoles ha descubierto que la administración de quimio-inmunoterapia antes de operar un cáncer de pulmón aumenta de una forma significativa la tasa de supervivencia de los pacientes; un cambio que vuelve "curables" tumores que en su mayoría son "letales" en la actualidad.

La revista The Lancet Oncology ha publicado los resultados del estudio "NADIM" que han realizado investigadores del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), unos resultados que abren la puerta a un cambio en el abordaje terapéutico de los tumores de pulmón cuando se encuentra en estadios intermedios.

La investigación, que según sus autores es pionera a nivel mundial, arroja resultados en supervivencia que duplican los obtenidos hasta ahora con el tratamiento tradicional para tratar ese tipo de tumores (quimioterapia tras la cirugía).

El estudio se ha centrado en los pacientes con cáncer de pulmón en estadios intermedios -aquellos que pueden ser operados, pero en los que el tumor ya se ha diseminado a ganglios circundantes-.

"Estamos hablando de volver curables tumores potencial y mayoritariamente letales", ha afirmado el doctor Mariano Provencio, presidente del Grupo e investigador principal, en una nota de prensa difundida hoy.

El estudio ha arrojado datos muy esperanzadores para este tipo de pacientes: el 89,9 por ciento de los pacientes incluidos en el estudio sobrevivió a los dos años y un 77 por ciento no tuvo progresión de la enfermedad en este periodo.

Además, un 63,4 por ciento de los pacientes incluidos tuvo una respuesta patológica completa del tumor cuando se realizó la cirugía (ausencia del tumor).

"Estas tasas suponen casi el doble de supervivencia de lo registrado hasta ahora con el abordaje tradicional. Esto es importante porque sólo un 30 por ciento de los pacientes sobrevivía a los tres años", ha precisado el presidente del GECP.

El estudio "NADIM" también ha evaluado la seguridad de este esquema de tratamiento y los investigadores han concluido que es seguro.

"Los efectos secundarios del tratamiento sólo se dieron en el 30 por ciento de los pacientes y no interfirieron en la cirugía posterior", ha explicado Provencio.

Los investigadores consideran además que esta estrategia proporciona protección al paciente ya que la presencia de la masa tumoral completa al inicio de la inmunoterapia permite la inducción de una respuesta antitumoral adaptativa más fuerte y el desarrollo temprano de la memoria inmune que puede proporcionar protección a largo plazo al paciente.

El CECP ha recordado que el cáncer de pulmón, pese a diagnosticarse en estadios localmente avanzados, es una enfermedad "terminal", con pocas perspectivas de supervivencia a largo plazo.

Mariano Provencio ha subrayado que "las investigaciones hasta ahora se habían focalizado en fases avanzadas del tumor, por lo que en los últimos 20 años no había habido ningún avance".

"El estudio NADIM es la primera investigación a nivel mundial que ha analizado los beneficios (viabilidad, seguridad, eficacia y supervivencia) de administrar quimio-innumoterapia antes de cirugía a pacientes con cáncer de pulmón en estadios iniciales o localmente avanzados", ha destacado Provencio.

Y ha recordado que hasta ahora no se había testado la eficacia de este tratamiento y los pronósticos de supervivencia y curación en este grupo de pacientes (el 20% de todos los casos) "eran muy pobres", concluye Provencio.