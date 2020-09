El argentino Quiroga cree que al San Luis le ha faltado suerte en el Apertura

Oscar Murillo (i) de Pachuca disputa el balón con Mauro Quiroga (d) de San Luis, durante un partido de la Jornada 8 del torneo Guardianes 2020 del fútbol mexicano, en el estadio Hidalgo de Pachuca (México). EFE/ David Martínez Pelcastre/Archivo

San Luis Potosí (México), 25 sep (EFE).- El argentino Mauro Quiroga, delantero del San Luis del fútbol mexicano, aseguró este viernes que a su equipo le ha faltado suerte para conseguir mejores resultados en el Apertura 2020.

"Trabajamos con la idea de sacar esto adelante, pero nos ha faltado ese granito de suerte que se debe tener en el fútbol. Hay partidos en los que el equipo compitió, lo hizo bien, como el pasado (derrota 1-2 ante el Monterrey), pero no consiguió la victoria y así encuentro otros más que para mí nos traerían en una mejor posición", dijo en conferencia de prensa.

El San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, se ubica en el penúltimo lugar en la clasificación en el Apertura. En 11 partidos disputados suma dos victorias, dos empates y siete derrotas.

"Hubo factores que nos jugaron en contra, el tema de lesiones, (casos de) COVID-19, partidos flojos como ante Pachuca (en la octava fecha), ese partido el equipo no mostró una actitud adecuada. Somos conscientes de nuestra situación", añadió.

En la duodécima jornada, los potosinos recibirán este domingo al León, equipo que se ubica en el segundo lugar de la clasificación, apenas un punto por debajo del líder Cruz Azul.

"(León) es uno de los equipos que mejor juega y mejor funcionamiento tiene. Cuenta con la ventaja que trabaja con una base desde torneos atrás, se conocen bien, tiene claro qué hacer cada partido", señaló el delantero de 30 años.

El máximo goleador del Apertura 2019 del fútbol mexicano le restó la culpa a su entrenador, Guillermo Álvarez, y aceptó que es responsabilidad de todos cambiar el presente del San Luis.

"No solo con el entrenador tiene que sacar esta situación adelante, acá se trata del bien común del equipo y la institución, que formamos parte todos, jugadores, cuerpo técnico, directivos, sería egoísta hablar solo del técnico, todos tenemos responsabilidad y debemos comprometernos", apuntó.