Ecuador propone luchar contra trata de personas en reunión sobre venezolanos

El secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Jorge Hernando Pedraza. EFE /Rafael Cañas /Archivo

Quito, 24 sep (EFE).- La VI Ronda del Proceso de Quito sobre migración venezolana concluyó este jueves con la propuesta ecuatoriana de seguir el trabajo para la creación de un "Mecanismo regional para la prevención, protección, asistencia y judicialización del delito de trata de personas".

Tras dos días de debate entre los países que forman parte del proceso y los del grupo de "Amigos", estos últimos, externos a la región, Ecuador instó a la creación de ese mecanismo de lucha contra uno de los fenómenos más graves que afecta a este colectivo, informó la Cancillería.

"Nuestro país trabaja desde hace muchos años en este tema que afecta a la región. Hemos hecho importantes avances en la materia", aseguró en la reunión la directora de Protección a Ecuatorianos en el Exterior, Rosa Vásquez.

Y recordó, según un comunicado, que "además de contar con una legislación para la lucha contra la trata de personas, en noviembre pasado, Ecuador implementó el Plan de acción contra la trata de personas 2019-2030 (PACTA), documento en el cual se plasman varias de las propuestas efectuadas en el proyecto de mecanismo regional".

Los migrantes venezolanos han sido una de las poblaciones más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia, pues muchos de ellos ejercen empleos precarios e informales, con lo que acostumbran a vivir con el jornal que ganan cada día.

Una situación que los deja expuestos, sobre todo a las mujeres, a todo tipo de fenómenos y delitos como la trata de personas.

En la VI Ronda del Proceso de Quito, celebrada virtualmente entre el miércoles y el jueves, participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El debate expuso que la crisis de migración deja a los refugiados venezolanos en una situación de vulnerabilidad mayor que en otros procesos migratorios, y los coloca ante "una situación de alto riesgo frente a la trata de personas y a la falta de documentación".

Según el portal R4V, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, al menos 5 millones de venezolanos han salido en los últimos años de su país en busca de un destino más promisorio, de los que la mitad habrían obtenido algún tipo de regularización en los países de acogida hasta este mes.

El 60 % de los migrantes que han salido de su país por la crisis económica y política se encuentran en los países de la Comunidad Andina (CAN), el organismo de integración regional que forman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Así lo destacó este jueves en el mismo encuentro el secretario general de la CAN, el colombiano Jorge Hernando Pedraza.

Colombia es el país donde más venezolanos residen fuera de Venezuela con más de 1,7 millones, seguido de Perú, con 829.000 inmigrantes; Ecuador con 362.000 y Bolivia con algo más de 10.000, detalló la CAN en un comunicado.

"Esto genera enormes impactos sociales y económicos, así como en la seguridad, salud, educación, empleo, e incluso en el ámbito cultural y políticos", alertó Pedraza.

El Proceso de Quito, iniciado hace dos años en la capital ecuatoriana, es una iniciativa que busca dar respuesta a la crisis migratoria y humanitaria de ciudadanos venezolanos en la región.