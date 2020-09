Ecuador.- La defensa del acusado de asesinar a su madre en Alcalá de Guadaíra alega que estaba "enajenado" y que confesó el crimen

25/09/2020 Primera sesión del juicio con jurado a un hombre acusado de asesinar a su madre en Alcalá de Guadaíra. En la Audiencia Provincial. Sevilla (Andalucía, España), a 25 de septiembre de 2020. SOCIEDAD María José López - Europa Press



El fiscal señala la "alevosía y ensañamiento" del crimen y no considera que el acusado confesase porque sólo alertó a unos conocidos



La defensa de H.W.V., el varón de nacionalidad ecuatoriana acusado de asesinar en noviembre de 2018 a su madre, de 49 años de edad, en la vivienda donde ambos convivían en Alcalá de Guadaíra, un crimen por el que la Fiscalía reclama para él 22 años de cárcel, ha alegado durante la primera sesión del juicio con jurado celebrado en torno a los hechos por la Audiencia de Sevilla que el individuo, afectado por un trastorno ansioso depresivo, actuó "enajenado" y "en ningún momento" tuvo verdadera intención de matar a su progenitora.



La Audiencia de Sevilla ha acogido este viernes la primera sesión del mencionado juicio con jurado, ratificando el fiscal del caso su versión de los hechos, según la cual sobre las 4,00 horas del 13 de noviembre de 2018, el acusado y su madre entablaron "una discusión" en el salón del domicilio familiar, donde el investigado "agredió a su madre dándole una serie de empujones".



Según la Fiscalía, cuando tras dicha discusión la víctima se dirigió hacia su dormitorio, el acusado, que llevaba cinco años practicando boxeo, "la siguió y comenzó a propinarle una serie persistente de golpes con los puños", principalmente en la cabeza, hasta que la víctima cayó al suelo, donde el encausado "continuó golpeándole con varias patadas en la cabeza", tratando la mujer protegerse con sus brazos.



Según el Ministerio Público, estando la víctima tendida en el suelo, pidió a su hijo un vaso de agua, "pero éste continuó golpeándola, propinándole un golpe con el pie en la cabeza", tras lo que, estando la mujer "ya inconsciente y por tanto sin posibilidad de defensa alguna", el acusado cogió un trozo de cristal de un espejo fracturado durante la discusión y "le produjo a su madre una serie de incisiones en el abdomen y el tórax", tras lo que seguidamente procedió a cortarse la mano con dicho cristal.



AVISO POR WHATSAPP



Siempre según la Fiscalía, ya sobre las 6,10 horas de ese mismo día y "una vez finalizada la brutal agresión", el encausado fue al salón y se sentó en el sofá, de forma que "no procedió a comunicar lo sucedido a nadie sino transcurridas más de tres horas", ya que a las 9,10 horas se puso en contacto vía WhatsApp con una mujer y sobre las 10,26 horas con su hermano, comunicando a ambos que "había matado" a su madre, "siendo plenamente consciente de todo lo sucedido".



Así, fueron estos últimos quienes llamaron al servicio de emergencias 112, tras lo cual sobre las 12,00 horas del mediodía los facultativos sanitarios certificaron el fallecimiento de la mujer, como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.



El cadáver, según ha pormenorizado el fiscal merced a los informes forenses, presentaba hasta 17 heridas inciso-contusas en el cráneo, así como 16 lesiones erosivas en el abdomen y el tórax y heridas defensivas tanto en brazos como en piernas.



Así las cosas, el fiscal ha considerado que los hechos constituyen un delito de asesinato "con alevosía y ensañamiento", con la agravante de parentesco y una atenuante por la situación del acusado, que en ese momento sufría un trastorno ansioso depresivo que mermaba sus capacidades volitivas e intelectivas, sin llegar a suprimirlas.



LA DEFENSA AVISA QUE NO HAY "MOTIVACIÓN"



Frente a ello, la abogada defensora ha alegado que los hechos en cuestión no implican un asesinato, al "faltar la voluntad del acusado de realizar el acto que hizo de matar a su madre". La abogada defensora, en ese sentido, ha argumentado que el crimen carece de "motivación" y resulta "incomprensible" que H.W.V. quisiese matar como tal a su progenitora, sobre todo por él mismo es "quien más ha sufrido por la ausencia de su madre". "Estaba enajenado", ha asegurado, aludiendo a un "arrebato" conectado con su estado mental y el "consumo de tóxicos".



Insistiendo en que el acusado "nunca tuvo la intención de matar" a su madre y circunscribiendo los hechos a un homicidio, la abogada defensora ha esgrimido que H.W.V. "no intentó escapar" y, tras cometer el crimen, "se puso en contacto con quien pudo", lo que le ha llevado a reclamar la atenuante de confesión, extremo que descarta el fiscal avisando de que el acusado no alertó a las autoridades, sino a personas cercanas a él, y se limitó a "colaborar" una vez ya pesaba sobre él la acusación.



El juicio, de cualquier modo, continuará el lunes a las 10,00 horas, para cuando ha sido fijada la comparecencia del acusado, inicialmente prevista para este viernes.