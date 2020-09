David Bustamante, feliz por el embarazo de Paula Echevarría, confiesa que ya ha felicitado a su ex

El cantante se muestra encantado "porque lo más bonito que puede pasar es que nazca una criatura, máxime si es un hermanito o hermanita de mi hija"



MADRID, 25 (CHANCE)



David Bustamante se ha convertido, sin buscarlo ni pretenderlo, en el otro gran protagonista de la noticia del año, el embarazo de Paula Echevarría. Y es que la actriz, que espera su primer hijo en común con Miguel Torres, siempre declaró durante su matrimonio con el triunfito, que no quería darle hermanitos a Daniella. Sin embargo, ha cambiado de opinión después de tres años de relación con el exfutbolista y, es inevitable, preguntarse cómo se habrá tomado el cantante de San Vicente de la Barquera que su ex esté embarazada.



Hoy, os ofrecemos en exclusiva las primeras declaraciones de Bustamante. Muy amable, el cantante confiesa que la noticia le parece "maravilloso porque lo más bonito que puede pasar es que nazca una criatura, máxime si es un hermanito o hermanita de mi hija".



- CHANCE: Buenos días David, ¿cómo te encuentras?



- DAVID: Bien



- CH: Tenemos que preguntarte...



- DAVID: Vete al grano, ¿qué?



- CH: Venga, la noticia ¿qué te ha parecido?



- DAVID: Maravilloso ¿qué me va a parecer? Es lo más bonito que puede pasar, que nazca una criatura. Máxime si es un hermanito o una hermanita de mi hija. Así que todos muy contentos ¿vale?



- CH: ¿Has podido felicitar a la pareja?



- DAVID: Sí claro, ayer estuve hablando con ellos



- CH: ¿Daniella?



- DAVID: Feliz. Claro, normal. Hermanita mayor ahora



- CH: ¿Está encantada de tener un nuevo bebé?



- DAVID: Sí, sí. Si no hay más donde rascar



- CH: Va a ser su muñequita o muñequito



- DAVID: Venga, que tengáis buen día ¿vale?



- CH: ¿David, no te va a picar el gusanillo a ti ahora?



- DAVID: No empecemos. Venga gracias, que tengáis buen dia



- CH: ¿Qué dice Yana? ¿Lo has hablado con ella?



- DAVID: Venga, hasta luego