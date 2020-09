Cuando trabajar desde casa es dormir en la oficina: L. Laurent

(Bloomberg) -- Trabajar desde casa, que alguna vez se llamó en broma “eludir” desde casa, vuelve como un salvavidas pandémico para las economías en medio de un resurgimiento de los casos de covid-19 en Europa. Los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, después de haber incitado a los trabajadores a la oficina después del cierre, ahora los están instando a regresar a casa. El sonido de jefes frustrados apretando los dientes se puede escuchar en toda la ciudad de Londres, mientras grandes firmas como Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. hacen una pausa en el regreso al trabajo mientras mantienen la oficina abierta.

Hay una sensación de latigazo entre los trabajadores de cuello blanco, a quienes hace solo unas semanas se les dijo que era tiempo de poner la economía en primer lugar y volver a sus cubículos y escritorios de planta abierta. También debería haber un alivio palpable. Poder obtener un salario mientras está seguro en casa es un privilegio que el personal hospitalario, los trabajadores de atención y los cajeros de supermercados no tienen.

Aún así, sabemos por la primera ola de confinamientos que esas imágenes de trabajadores remotos que inician sesión desde la cama con una sonrisa y el cabello despeinado, o de padres descalzos que levantan con destreza a niños pequeños sobre sus rodillas mientras envían un correo electrónico son una fantasía. Si bien encuestas sugieren que el trabajo desde casa es popular entre los empleados aplastados por la rutina del desplazamiento diario, la queja de los directores ejecutivos de que la productividad y la cultura corporativa son vulnerables no es del todo errónea.

El impulso masivo al trabajo desde casa a principios de este año no tenía precedentes. Representaba un estimado de 42% de la fuerza laboral de EE.UU. (o más de dos tercios de la actividad económica cuando se pondera por la contribución al PIB), pero tenía inconvenientes. Las aparentes ganancias de productividad de estar en casa en lugar de estar en el metro comenzaron a parecerse más al resultado de un día de trabajo cada vez más prolongado, según múltiples operadores de red, en lugar de la eficiencia sobrealimentada.

Malabares con las llamadas de Zoom y el cuidado de los niños empeoraron las cosas, una de las razones por las que los gobiernos en Europa pusieron tanto énfasis en la reapertura de las escuelas este otoño. “Estamos en casa trabajando junto a nuestros hijos, en espacios inadecuados, sin opciones y sin días en la oficina”, dijo el economista de Stanford Nicholas Bloom en marzo cuando advirtió sobre un “desastre de productividad” que se avecina. Por lo general, es mucho más positivo: su investigación anterior ha relacionado el trabajo desde casa con un aumento de 13% en el rendimiento y una caída del 50% en las tasas de salida de empleados.

Si bien los contadores corporativos sueñan con algún día deshacerse de costosos inmuebles comerciales en favor de oficinas digitales en la nube, la realidad del costo de vida en las grandes ciudades significa que las oficinas en casa no están a la altura.

Más de la mitad de los estadounidenses que trabajan desde casa lo hacen desde habitaciones o dormitorios compartidos; más de un tercio tienen conexiones de Internet deficientes o inexistentes. Una encuesta de junio entre trabajadores japoneses descubrió que incluso entre los primeros en adoptar el trabajo remoto, solo un tercio lo encontró más productivo que trabajar en la oficina, citando equipos deficientes. La encuesta mensual de Deutsche Bank AG a profesionales del mercado financiero encontró que su evaluación de si en general eran más o menos productivos disminuyó del 20% en junio al 11% en septiembre (se había desplomado a -13% en abril, ya que todos se vieron obligados a regresar a casa a tiempo completo de una vez).

Esa es la evaluación a corto plazo. Todavía no tenemos evidencia del impacto del trabajo remoto masivo a largo plazo en la productividad de las compañías, pero la perspectiva actual es mixta en el mejor de los casos. Es difícil ver cómo el campo de la investigación y el desarrollo, ya adelgazado por recortes relacionados con la recesión, va a ganar en este entorno.

Dado que hay poca libertad en este momento para crear un modelo híbrido que combine la oficina y el hogar, por ejemplo, la opción preferida para la mayoría de los trabajadores encuestados en el fabricante de automóviles francés PSA Group es que los jefes deberían hacer más para que el experimento del trabajo desde casa sea agradable y seguro para todos los involucrados. Subsidios a facturas de servicios públicos, equipos de espacio de trabajo con sillas ergonómicas e incluso gastos como el alquiler (como ordenó una empresa suiza en mayo) aumentarían la satisfacción. Los hábitos de gestión también deberían cambiar, dándole más confianza a los empleados si las empresas se toman en serio el apego a la “cultura”.

El derecho a la desconexión, que había comenzado a extenderse a nivel mundial antes de la pandemia, es fundamental. Las ganancias de producción del trabajo remoto provienen de trabajadores satisfechos y comprometidos, no del costo de transacción más el costo de poder contratar, despedir y administrar a través de Internet.

Nada de esto es para idealizar el mundo de las oficinas físicas. Y quejarse de dolor de cuello, o de que los jefes que constantemente “supervisan” en línea, podría sonar vano para el personal médico y los conductores de entregas en primera línea. Pero dado que el trabajo remoto es ahora un salvavidas tan crítico para la economía, sería una pena dejar que el experimento actual fracase como lo han hecho otros. Elegir entre trabajo y salud es una compensación sombría, y realmente no debería existir en una pandemia como esta.

Nota Original:When Working From Home Is Sleeping at the Office: Lionel Laurent

©2020 Bloomberg L.P.