Coronavirus.- La ONU dice que el coronavirus tiene consecuencias más mortales en Yemen que en casi cualquier otro lugar

AMÁN, 25 (DPA/EP)



Naciones Unidas ha advertido este domingo de que la pandemia de coronavirus tiene consecuencias más mortíferas en Yemen que posiblemente en cualquier otro país del mundo a causa de la guerra y las múltiples crisis a las que hace frente la población desde hace años.



"La ONU ha estado advirtiendo de que la COVID-19 se propagará de forma más amplia, rápida y con consecuencias en Yemen que en casi todos los países del mundo", ha subrayado la coordinadora humanitaria del organismo internacional en el país, Lise Grande.



Así, ha manifestado en una entrevista concedida a la agencia alemana de noticias DPA que en el momento del pico de la primera ola, la ONU calcula que "la tasa de mortalidad alcanzó cerca del 30 por ciento, una de las más altas en el mundo".



Grande ha indicado que la pandemia se suma al cólera, la amenaza de la hambruna y las últimas inundaciones. "Prácticamente todas las familias del país están sufriendo. No puedo imaginar cuánto puede empeorar esto", ha agregado.



En este sentido, Grande ha subrayado que "no hay ningún país en el mundo en el que un porcentaje mayor de población necesite de ayuda para sobrevivir".



El Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha informado sobre 2.000 casos de coronavirus, con 586 muertos, si bien los huthis, que controlan la capital, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país, no actualizan el balance de forma regular.



Por ello, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió la semana pasada de que podría haber más de un millón de casos de coronavirus en Yemen, en medio del colapso del sistema sanitario tras más de cinco años de guerra y ante el recrudecimiento del conflicto.



"Hay más de 2.000 casos confirmados de COVID-19 en Yemen, pero los expertos calculan que es posible que haya hasta un millón de afectados por el virus, con una tasa de mortalidad del 30 por ciento, dado que la guerra ha diezmado las instalaciones sanitarias del país", sostuvo.



Las fuerzas leales al Gobierno yemení, apoyado por Arabia Saudí, y los rebeldes huthis llevan combatiendo desde finales de 2014, en una guerra que ahora se considera un conflicto de poder entre las dos principales potencias rivales de la región, Arabia Saudí e Irán.



Un equipo de expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció la semana pasada que los dos bandos enfrentados han cometido graves crímenes durante el conflicto y abogó por que los responsables sean procesados ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).