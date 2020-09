Corea.- Corea del Sur asegura que ha recibido disculpas de Corea del Norte por la muerte del funcionario tiroteado

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Corea del Sur ha asegurado este viernes que ha recibido las disculpas del líder norcoreano, Kim Jong Un, por la muerte del funcionario surcoreano tiroteado por agentes del país vecino al internarse en sus aguas.



Según ha informado la agencia local Yonhap, el líder norcoreano ha hecho llegar un mensaje a su homónimo surcoreano en el que asegura que siente mucho decepcionarle y al resto de surcoreanos con este caso.



El director de Seguridad Nacional, Suh Hoon, también ha anunciado que el presidente surcoreano, Moon Jae In, y Kim Jong Un han intercambiado recientemente cartas personales.



De acuerdo a la versión norcoreana, sus tropas encontraron mientras patrullaban su frontera marítima oeste al funcionario surcoreano y dispararon 10 veces y después quemaron el material flotante en que este viajaba, no su cuerpo como había indicado previamente la versión de la Inteligencia surcoreana.



Corea del Norte también ha asegurado que tomará medidas para que no se repita lo sucedido. El funcionario desapareció a principios de semana durante una patrulla y este jueves Corea del Sur culpó públicamente a Corea del Norte de haberlo matado.



Este mismo viernes, el Ministerio de Defensa surcoreano ha anunciado que ha ordenado a las tropas cercanas a la frontera con su vecino aumentar su vigilancia sobre los movimientos de este ejército y mantener "una postura de defensa firme" que evitara "una escalada de tensiones".