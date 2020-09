Colombia reduce tasas por séptima vez desde impacto del covid-19

(Bloomberg) -- Colombia recortó las tasas de interés a un mínimo histórico en una decisión dividida luego de que la inflación se desacelerara por debajo de su meta y la débil recuperación dejara a una cuarta parte de los trabajadores urbanos sin trabajo.

La junta del banco central votó 4 a 3 a favor de reducir su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual a 1,75%, dijo el gerente general, Juan José Echavarría, después de la reunión de la junta. La medida fue el séptimo recorte de tasas consecutivo desde que la pandemia de coronavirus golpeó a Colombia en marzo, y se espera que sea la última por el momento.

La decisión fue pronosticada por 13 de 22 economistas encuestados por Bloomberg, mientras que el resto no anticipaba ningún cambio.

Colombia está atravesando su recesión más profunda este año desde que comenzaron los registros, con la pérdida de más de tres millones de empleos desde marzo y quiebras generalizadas. Ahora, a medida que la economía emerge de la cuarentena y la vida vuelve lentamente a la normalidad, se espera que las autoridades hagan una pausa mientras evalúan la fuerza de la recuperación.

Antes de la decisión de hoy, los operadores de swaps apostaban a que un recorte sería el último por el momento. Economistas de Brasil, Perú y Chile también pronostican que las tasas en sus países no bajarán más, mientras que el banco central de México se acerca al final tras una reducción de un cuarto de punto esta semana.

En agosto, la inflación anual de Colombia se redujo a 1,88%, por debajo de la meta de 2%-4% por segundo mes consecutivo. El banco central pronostica que la economía se contraerá 8,5% este año, lo que sería su peor recesión.

A partir de este mes, las autoridades permitieron que los restaurantes abrieran para consumo dentro de los establecimientos y que los hoteles volvieran a operar normalmente. De igual manera, los vuelos nacionales e internacionales reabrieron y las grandes ciudades eliminaron las restricciones de movilidad.

Nota Original:Colombia Cuts Key Rate for the Seventh Time Since Covid-19 Hit

