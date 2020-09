Colombia podría acudir a línea de crédito de FMI por US$5.300M

(Bloomberg) -- El Gobierno de Colombia dijo que podría recurrir a su línea de crédito flexible (LCF) con el Fondo Monetario Internacional por US$5.300 millones para ayudar a financiar su respuesta a la pandemia de coronavirus.

Colombia sería el primer país en utilizar su LCF. El FMI también amplió el monto total disponible para la nación andina de US$10.800 millones a US$17.300 millones, informó el banco central en un comunicado.

“La LCF es una opción financieramente favorable y complementa las fuentes de financiamiento existentes para respaldar la respuesta de política pública a la pandemia y sus efectos en la economía”, indicó el banco.

Luego de que los mercados se desplomaran en el primer trimestre, Chile y Perú se unieron a México y Colombia como las únicas naciones del mundo con acceso a la línea de crédito flexible. Entre ellos, los cuatro países tienen acceso a más de US$100.000 millones en crédito preaprobado.

La línea de crédito flexible se creó en 2009 para alentar a los países a solicitar asistencia antes de enfrentar una extensa crisis. México fue el primer país en solicitarla. Si Colombia recurre a la LCF, deberá repagar el dinero en cinco años, dijo el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría.

“El aumento del acceso en el marco del actual acuerdo LCF ayudará a Colombia a gestionar los mayores riesgos externos, proteger los esfuerzos en curso para responder de manera eficaz a la pandemia, continuar integrando a los migrantes de Venezuela, fomentar el crecimiento inclusivo y reducir las vulnerabilidades externas”, señaló el FMI en un comunicado.

