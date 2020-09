Colombia.- Manifestantes dan una paliza a un agente durante una protesta por la muerte de una mujer a manos del Ejército

Las Fuerzas Armadas aseguran que la bala que impactó contra Giraldo había rebotado en el suelo



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Un grupo de manifestantes han dado una paliza este viernes a uno de los agentes antidisturbios que han sido desplegados en la ciudad de Cali en el marco de una protesta por la muerte de una mujer que fue tiroteada por un miembro del Ejército colombiano.



Las manifestaciones se desataron después de que las Fuerzas Armadas confirmaran que un soldado había abierto fuego contra Juliana Giraldo, de 38 años, en Miranda, en el suroeste del país.



En el momento del incidente, que se produce en plena polémica por la brutalidad policial en el país latinoamericano, Giraldo se encontraba en el interior de un vehículo que, según los militares, no paró cuando así fue solicitado.



Según informaciones del diario 'El Tiempo', durante la protesta los manifestantes han prendido fuego, además, a la motocicleta del agente, que ha sido trasladado a un hospital de la zona.



La muerte de Giraldo se ha producido después de que Javier Ordóñez, estudiante de de derecho que fue acusado por las fuerzas de seguridad de violar las restricciones impuestas por el coronavirus, fuera asesinado a manos de varios agentes el pasado 9 de septiembre.



Las protestas suscitadas por este caso provocaron disturbios y ataques contra varias comisarías, lo que se saldó con la muerte de otras trece personas. Esta semana, el Tribunal Supremo del país ha emitido un fallo que condena la brutalidad policial en Colombia.



Así, la corte ha ordenado al Gobierno que garantice las protestas pacíficas y que pida perdón por los "excesos" cometidos por las fuerzas de seguridad, especialmente durante las protestas de noviembre de 2019, cuando un proyectil lanzado por la Policía acabó con la vida del joven Dilan Cruz, ahora símbolo de la lucha contra el uso excesivo de la fuerza



Ahora, la muerte de Giraldo pone en tela de juicio la reputación del Ejército, donde decenas de miembros están siendo investigados, además, en relación con diversos casos de abuso sexual y homicidio.



"LA BALA REBOTÓ EN EL SUELO"



El general del Ejército Marco Mayorga ha asegurado este mismo viernes durante una entrevista con Radio Caracol que la bala que impactó contra Giraldo había rebotado primero en el suelo.



En este sentido, ha reiterado que el incidente fue el resultado de una "conducta individual" por parte de un soldado y ha matizado que se ha puesto en marcha un acto de "reconciliación" con los familiares.



Asimismo, ha lamentado lo sucedido y ha dado su versión de los hechos: "En el retén uno de los soldados siente que el vehículo va a obviar el pare y da un disparo que no está contemplando en ningún protocolo o entrenamiento, el soldado dice que disparó a las llantas para detener el vehículo y al parecer un proyectil cae en el pavimento, cambia la trayectoria e impacta contra Juliana".



El general ha indicado que el soldado en cuestión se encuentra en una base militar a disposición de la Fiscalía para analizar su situación, si bien sus familiares y los de la víctima han mantenido un encuentro, "en un acto de perdón". "La familia de Juliana se pronunció pidiendo calma y que querían acompañamiento con una flor y un sentimiento tranquilo y no de violencia", ha explicado.