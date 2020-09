'Checo' Pérez se reconcilia con Racing Point tras sus críticas

Sergio Pérez. EFE/EPA/PAVEL GOLOVKIN

Redacción, 25 sep (EFE).- El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, que este jueves criticó que algunos miembros de su equipo, Racing Point, le "ocultaban cosas", aseguró este viernes en sus redes sociales que ha dado "explicaciones" a su escudería y han decidido "mirar hacia adelante" ya que son "como una familia".

'Checo' Pérez, que la próxima temporada no continuará en Racing Point por la llegada del alemán Sebastian Vettel a la escudería, dijo ayer en la rueda de prensa previa al inicio de los entrenamientos del Gran Premio de Rusia que algunos miembros del equipo le "ocultaban cosas".

"Desde que la noticia (de su salida) salió a la luz, algunas personas dentro del equipo tienden a ocultarme cosas, algo que no creo que sea bueno", afirmó el piloto mexicano, que actualmente no tiene equipo para 2021.

El piloto tapatío lanzó un comunicado en la mañana de este viernes a través de su perfil oficial en Twitter en el que aseguró que habló con su escudería y ellos "aceptaron las explicaciones" que les ofreció.

"Conozco este equipo desde hace siete años y somos como una familia. He hablado con el equipo y ellos aceptan mis explicaciones. No tiene sentido que después de siete años acabemos en malos términos. Ahora todos miramos hacia adelante y queremos lo mismo: conseguir el máximo de puntos y tener éxito en las próximas carreras", afirmó 'Checo' Pérez en este comunicado.

Racing Point competirá la próxima temporada con el nombre de la marca británica Aston Martin, con el tetracampeón alemán Vettel y el canadiense Lance Stroll, hijo del propietario de la escudería, Lawrence Stroll.