Casos de covid en Francia caen bajo los 16.000 tras día récord

(Bloomberg) -- La cifra de casos diarios de coronavirus en Francia se redujo a 15.797 mientras el Gobierno intentaba justificar las restricciones más estrictas y mostrar apoyo a empresas y trabajadores.

El promedio móvil de siete días de nuevos contagios superó los 12.000 casos el viernes después de superar los 10.000 por primera vez el domingo. Los nuevos casos llegaron a 16.096 el jueves, la mayor cifra desde que se inició el confinamiento en el país.

El ministro de Salud francés, Olivier Véran, fue a Marsella para enfrentar a los detractores de la decisión del Gobierno de París de cerrar los bares y restaurantes de la ciudad durante al menos dos semanas, diciendo que es una forma de evitar medidas aún más estrictas. Por su parte, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, señaló que el Gobierno ajustará parte de su apoyo a la crisis para ayudar a que bares, gimnasios y lugares para eventos sobrevivan a las últimas restricciones.

“El Estado está a su lado”, dijo Le Maire, quien está en cuarentena tras dar positivo por covid-19. “Mientras continúe esta crisis, reforzaremos las medidas de paro parcial o el fondo de solidaridad”.

Para las empresas obligadas a cerrar por completo, el Gobierno pagará el costo total del programa de suspensión laboral de Francia, conocido como desempleo parcial, informó el Ministerio de Finanzas en un comunicado. El Estado también eximirá algunos impuestos y aumentará el acceso al fondo de solidaridad que compensa a las empresas que puedan justificar la pérdida de ingresos por las restricciones.

Las muertes relacionadas con el virus en Francia aumentaron en 150 a 31.661 el viernes, mientras que las hospitalizaciones y los pacientes en cuidados intensivos se elevaron aún más.

La ira de los dueños de negocios por su cierre, y los políticos locales de esas regiones, no se limita a Francia. En España, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, recibió el rechazo de autoridades regionales de Madrid después de instarlos a cerrar toda la capital.

Nota Original:France’s Virus Cases Fall to Less Than 16,000 After Record Day

©2020 Bloomberg L.P.