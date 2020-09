Casa Real.- Arrimadas exige a Sánchez que defienda al Rey y desautorice a Iglesias y Garzón por sus "ataques" a la monarquía

02/09/2020 La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ofrece una rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente del Gobierno, en Madrid (España), a 2 de septiembre de 2020. Tras el PP, Ciudadanos ha sido el segundo partido citado por Sánchez dentro de la ronda de reuniones con las fuerzas de oposición para sondear posibles apoyos para la negociación de los Presupuestos Generales y la renovación pendiente de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). POLITICA Pool



Cargos de Ciudadanos dicen al ministro de Consumo que lo "insostenible" es que siga en el cargo tras sus críticas a Felipe VI



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha calificado de "inadmisibles" las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra la monarquía y ha instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "desautorizarlas" y salir en defensa del Rey Felipe VI.



"Lo que daña verdaderamente a la democracia son estos ataques del populismo a las instituciones que son de todos. Unas palabras inadmisibles e impropias de miembros del Gobierno de España. Sánchez debe desautorizarlas de inmediato y defender al Jefe del Estado. Yo, con el Rey", ha escrito Arrimadas en un mensaje en su cuenta de Twitter.



En la misma red social, el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida había dicho que ve "insostenible" la posición de "una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido". Poco después, el secretario general de Podemos ha apoyado a Garzón al señalar que "respeto institucional significa", entre otras cosas, "neutralidad política de la jefatura del Estado".



El vicepresidente segundo del Gobierno y el ministro se han pronunciado de esta manera a raíz de la polémica ausencia del Rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado este viernes en Barcelona, sobre la cual el Gobierno no ha aclarado los motivos.



El propio monarca ha telefoneado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para comunicarle que le habría gustado acompañarle en el acto.



MESQUIDA PIDE QUE SE INHABILITE A GARZÓN



Tras ver los mensajes de Garzón e Iglesias, distintos dirigentes y cargos públicos de Ciudadanos han expresado su rechazo. El vicesecretario segundo del partido, Joan Mesquida, ha advertido de que no se puede "dejar pasar ni un solo ataque del populismo a la jefatura del Estado" porque "está en juego la estabilidad" del modelo constitucional.



Además, ha afirmado que el ministro de Consumo debería ser "inhabilitado por no ajustar su fórmula de toma de posesión a sus actos" --ya que prometió su cargo "con lealtad al Rey"-- y ha indicado que "en un país normal, la Fiscalía General del Estado actuaría de oficio".



Respondiendo también a Garzón, el líder de Cs en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha indicado que lo "insostenible" es "la posición de un ministro del Gobierno de España que ataca la más alta magistratura del Estado y que, siguiendo el modelo de su confesado ídolo Lenin (cuanto peor, mejor) aprovecha el peor momento en 40 años para llevar a cabo su revolución desde el Gobierno".



Para Marta Martín, diputada en el Congreso por Alicante, también es "insostenible" que un ministro escriba un tuit como ese, mientras que la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, ha llamado "irresponsable" a Garzón.



"No conoce la Constitución ni el papel del Rey. Deje el Gobierno y vuelva a su anterior trabajo. Que, por cierto, no tengo ni idea de cuál es...", ha añadido Rivera. Su compañero en la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y portavoz en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha afirmado que "este personajillo" (el líder de IU) "no está a la altura de lo que debe ser un ministro de España".



SÁNCHEZ "AVALA" QUE IGLESIAS "DESACREDITE" AL REY



Otro cargo de la formación naranja que ha manifestado su malestar es el eurodiputado Jordi Cañas, que directamente ha exigido a Sánchez el "cese de Garzón ya" y ha afirmado que "no hay un solo gobierno democrático en Europa donde un ministro difame al jefe del Estado sin consecuencias".



Sobre Iglesias, Cañas ha afirmado que "sigue su campaña" para "desacreditar y atacar a la Jefatura del Estado" desde el Ejecutivo, una estrategia que, en su opinión, está "avalada" por Sánchez. "Destruirán todas las instituciones. Podemos, para construir un Estado neocomunista, y en el caso de Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder a cualquier precio", ha augurado.