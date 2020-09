Caída de bonos petroleros muestra que nadie confía en Argentina

(Bloomberg) -- A pesar de todas las garantías de Argentina de que una ronda de controles de capital anunciada la semana pasada es solo temporal, los inversores están haciendo la apuesta contraria.

La evidencia se puede ver en los precios de los bonos vendidos por el mayor perforador de petróleo de Argentina, Pan American Energy, que vencen en mayo. Si bien el Gobierno promete que las medidas que limitan el acceso al dólar para las empresas terminarán para entonces, los inversores no se arriesgan. Han vendido las notas, haciendo bajar los precios a alrededor de 94 centavos por dólar desde arriba del par.

La caída de uno de los créditos corporativos mejor calificados de Argentina, una empresa conjunta de BP Plc, la familia multimillonaria Bulgheroni y CNOOC Ltd. de China, muestra cuán preocupados están los inversores de que el Gobierno no sea capaz de reactivar una economía que se prepara para una contracción récord este año. Si bien el plan oficial es preservar las reservas internacionales limitando el acceso a dólares hasta marzo, firmas como Amherst Pierpont Securities y Morgan Stanley dicen que eso no será suficiente para apuntalar la oferta de dólares.

“Los inversores esperan que se amplíen los controles”, dijo Lorena Reich, analista de Lucror Analytics en Buenos Aires. “Ninguna empresa es inmune a los controles o a las regulaciones desfavorables impuestas por el Gobierno”.

La oficina de prensa de Pan American Energy declinó comentar sobre las expectativas de los analistas e inversores. Un portavoz del Banco Central de Argentina dijo que el Gobierno y la autoridad monetaria están llevando a cabo un plan que despejará las dudas sobre el panorama macroeconómico del país.

La nueva regla que más preocupa a los inversores en bonos es un requisito de que las empresas que deban más de US$1 millón al mes desde ahora hasta marzo tendrán que retrasar sus obligaciones o no se les permitirá comprar dólares al tipo de cambio oficial. Las restricciones, que los funcionarios estimaron que se aplicarían a US$3.300 millones de deuda, provocaron una amplia ola de ventas de bonos corporativos, y los pagarés que vencen en los próximos seis meses se vieron particularmente afectados.

Pero los valores que vencen más allá de ese plazo no fueron inmunes, y los US$167 millones en bonos de Pan American Energy también se vieron afectados, lo que llevó los rendimientos de los valores a un máximo de cinco meses de casi 19%.

La empresa debería tener suficiente efectivo para cubrir el vencimiento de la deuda, suponiendo que pueda cambiar pesos por dólares a la tasa oficial, según Santiago Barros Moss, analista corporativo de TPCG. Pero si más restricciones del banco central limitan su acceso, los inversores podrían tener problemas, a menos que Pan American tenga cuentas bancarias en el extranjero a las que pueda acceder, dice Moss.

Mientras tanto, persiste la especulación de que las actuales restricciones cambiarias no solucionarán los desequilibrios que han llevado a los argentinos a buscar refugio en el dólar. Se pronostica que la economía se contraerá 12% este año, y las reservas internacionales netas se han reducido a solo US$5.500 millones, según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones.

“La solución ‘fácil’ al problema de las reservas de Argentina sería subir las tasas de interés, dejar que el tipo de cambio oficial se debilite o reducir la demanda de dólares”, dijo Ezequiel Fernández, jefe de renta fija corporativa de Balanz Capital Valores en Buenos Aires. “Pero no es una elección fácil para el Gobierno. Así que los controles sobre las amortizaciones de bonos corporativos están aquí para quedarse por un tiempo”.

Nota Original:Rout in Billionaire Family’s Bonds Shows No One Trusts Argentina

