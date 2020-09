Bukele desclasifica archivos vinculados con masacre salvadoreña de El Mozote

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 24 sep (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desclasificó una serie de archivos militares supuestamente relacionados con la masacre de unas 1.000 campesinos en El Mozote en 1981, que fueron presentados este jueves y que se entregarán al juez del proceso y a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Yo determino que los archivos de El Mozote no son secretos y por lo tanto deben ser entregados", dijo el mandatario durante una cadena nacional de radio y televisión.

No obstante, el jefe de Estado señaló que "la mayoría de archivos, como ustedes esperaran y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años".

Aclaró que los documentos, que presentó en cinco cajas pequeñas y cuyo contenido no especificó, son "el cien por ciento de documentos que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los cuarteles que se supone pudieron haber participado en la masacre".

El mandatario defendió el bloqueo que el Ejército hizo el lunes a una diligencia judicial de búsqueda de archivos por el supuesto peligro de que se dieran a conocer planes secretos actuales.

Añadió que, a su juicio el juez del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, no tiene jurisdicción sobre el Ejercito.

Acusó al titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, de "responder" a intereses del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) e intentar revelar planes secretos.

Esta acción de bloqueo generó el rechazo de los sobrevivientes y de varios organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Este día queda grabado en nuestra memoria que el presidente de la República (Nayib Bukele) es un presidente más de la impunidad, del engaño y doble discurso", señaló en su momento la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), que entre sus miembros tiene a sobrevivientes.

El juez del proceso de El Mozote ordenó el martes a Bukele y a su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, que explicaran si alguno de ellos dio la orden de bloquear la diligencia.

El juzgador además les solicitó que, si la orden fue dada por ellos, manifiesten "las razones de hecho y derecho para la negación del acceso a los archivos militares".

Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades elites del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.

Por esta matanza son procesados más de una docena de mandos militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.