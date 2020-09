Brasil se suma al "Friday for future" con críticas a la política de Bolsonaro

Cerca de un centenar de personas, entre ellos indígenas de la etnia Guaraní, protestan hoy a las puertas del Instituto Brasileño del Medio Ambiente, en el marco del "Global Climate Action Day", en Sao Paulo (Brasil). Brasil se sumó este viernes al "Friday for Future" con protestas en varias ciudades del país en defensa del medioambiente y contra la política del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/ Fernando Bizerra

Sao Paulo, 25 sep (EFE).- Brasil se sumó este viernes al "Friday for Future" con protestas en varias ciudades del país en defensa del medioambiente y contra la política del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Sao Paulo y Brasilia reunieron hoy un centenar de activistas con motivo del Día de la Acción Climática, celebrado a nivel global para alertar sobre la emergencia del cambio climático.

En la capital paulista los manifestantes se concentraron a las puertas del Instituto de Medio Ambiente para pedir la renuncia de Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, y de su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.

La actuación de ambos en materia medioambiental ha sido duramente cuestionada por países europeos y organizaciones nacionales e internacionales, quienes les acusan de incentivar la deforestación con su retórica y su defensa de los grandes hacendados.

La concentración, en la que fueron colocados varios ataúdes con la cara de Bolsonaro, contó con la participación de un grupo de indígenas de la etnia guaraní, quienes salieron en defensa de los pueblos tradicionales, a los que el presidente ha llegado a acusar de provocar los incendios de la Amazonía.

"Nuestros derechos no están siendo respetados. Vemos mentiras y estamos siendo atacados (...) El Gobierno no dialoga con la población indígena", denunció en declaraciones a Efe Thiago Henrique Karaí, líder guaraní de la Tierra Indígena Jaraguá.

La postura de Bolsonaro sobre la devastación de la Amazonía y del Panatanal, el mayor humedal del planeta, también fue duramente cuestionada por una veintena de activistas que se reunieron a las puertas del palacio presidencial de Planalto, en Brasilia.

"Brasil está destruyendo la naturaleza (...) El Gobierno brasileño es criminal y es contrario al medioambiente", dijo a Efe Roberto Ferdinand, miembro de Marcha Mundial del Clima.

Según datos oficiales, los focos de incendios y la devastación en la Amazonía han alcanzado en 2019 y este mismo año las peores tasas en más de una década, y actualmente las llamas avanzan con fuerza en los vastos humedales del Pantanal, que Brasil comparte con Bolivia y Paraguay y en los que miles de animales han muerto calcinados.

Pese a la presión internacional, Bolsonaro abrió esta semana los debates de la 75 Asamblea General de la ONU con una firme defensa de sus criticadas políticas para el medioambiente y denunció que su Gobierno es "víctima de una brutal campaña".

En ese marco, sostuvo que esa "brutal campaña" ha ganado "apoyo de instituciones internacionales que se unen con asociaciones brasileñas antipatrióticas" en una suerte de conspiración contra su Gobierno.